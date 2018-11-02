Додано: Суб 03 лис, 2018 14:53

Elensk написав: Стоит ли что-то предусмотреть на стадии ремонта, чтобы потом иметь поменьше проблем. Стоит ли что-то предусмотреть на стадии ремонта, чтобы потом иметь поменьше проблем.

Elensk написав: Может полосу плитки на полу вдоль окна сделать, какой-нибудь конвектор в стену вдоль окна встроить для дополнительного теплого обдува в морозы? Может полосу плитки на полу вдоль окна сделать, какой-нибудь конвектор в стену вдоль окна встроить для дополнительного теплого обдува в морозы?

Обязательно. Надо сразу продумать герметизацию этого участка от соседей сверху. Особенно посмотреть конструкцию опорных стоек. Наверное, они разные бывают. Тут надо смотреть конкретно.Если вы свои панорамные конструкции сможете через 10-15 отремонтировать сами и поменять пересохшие уплотнители, а особенно южная сторона, и сами несете ответственность, то какие отношения у вас будут с соседями сверху по стояку вы просто сами сейчас не знаете.Да, у меня комнаты с панорамными конструкциями с полами в плитке. Кстати спальню как-то сделал в дорогой итальянской плитке под паркет, гости, если не присматриваются не отличают от паркета, правда стояло тогда сумасшедших денег, но никаких забот много лет и вид супер.Насчет конвектора может - это перебор. Хотя соседи жалуются, что в этих комнатах явно прохладнее, чем хотелось бы. Тут я не могу советывать.Возле одной конструкции в кухне-студии - у меня изначально стоит гигантская двухметровая батарея, а в спальне, где стоит вторая панорамная конструкция, я отделил часть комнаты квадратов 8-10 параллельной панорамной конструкцией для зимнего сада, где поддерживается своя влажность и тд. Через нее ни один сквознячок не просачивается.