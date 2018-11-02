Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав:У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают. Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год. Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.
И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.
Вот не зря я опасалась панорамных окон, но таки вляпалась. Стоит ли что-то предусмотреть на стадии ремонта, чтобы потом иметь поменьше проблем. Может полосу плитки на полу вдоль окна сделать, какой-нибудь конвектор в стену вдоль окна встроить для дополнительного теплого обдува в морозы?
Elensk написав:Стоит ли что-то предусмотреть на стадии ремонта, чтобы потом иметь поменьше проблем.
Обязательно. Надо сразу продумать герметизацию этого участка от соседей сверху. Особенно посмотреть конструкцию опорных стоек. Наверное, они разные бывают. Тут надо смотреть конкретно. Если вы свои панорамные конструкции сможете через 10-15 отремонтировать сами и поменять пересохшие уплотнители, а особенно южная сторона, и сами несете ответственность, то какие отношения у вас будут с соседями сверху по стояку вы просто сами сейчас не знаете.
Elensk написав:Может полосу плитки на полу вдоль окна сделать, какой-нибудь конвектор в стену вдоль окна встроить для дополнительного теплого обдува в морозы?
Да, у меня комнаты с панорамными конструкциями с полами в плитке. Кстати спальню как-то сделал в дорогой итальянской плитке под паркет, гости, если не присматриваются не отличают от паркета, правда стояло тогда сумасшедших денег, но никаких забот много лет и вид супер. Насчет конвектора может - это перебор. Хотя соседи жалуются, что в этих комнатах явно прохладнее, чем хотелось бы. Тут я не могу советывать. Возле одной конструкции в кухне-студии - у меня изначально стоит гигантская двухметровая батарея, а в спальне, где стоит вторая панорамная конструкция, я отделил часть комнаты квадратов 8-10 параллельной панорамной конструкцией для зимнего сада, где поддерживается своя влажность и тд. Через нее ни один сквознячок не просачивается.
...ну от ще років 5, ну 10 і забудують ВСІ хороші/злачні місця... - і, напевно, не важливо, Київ це, Львів, чи Одеса....
- і от тоді, заскакувати в котловани, вже не буде цікаво/не буде сенсу(а кому цікаво застрягати в "іпенях-іпенів"? ) ..... - то що, тоді купівля/продаж серед лендлордів буде лише змагатись за локацію..... - а тут вже купити "нижче ринку", наприклад, на 20-30%, як котлован - не вийде?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
freeze написав:а в спальне, где стоит вторая панорамная конструкция, я отделил часть комнаты квадратов 8-10 параллельной панорамной конструкцией для зимнего сада, где поддерживается своя влажность и тд. Через нее ни один сквознячок не просачивается.
О, у меня такая же мысль была, но под кабинет кусок от спальни (у меня в ней панорама получается. А зачем панорама в спальне?:)) откусить и заодно дополнительно изолировать спальню от шума и холода.
freeze написав:У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают. Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год. Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.
И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.
Вот не зря я опасалась панорамных окон, но таки вляпалась. Стоит ли что-то предусмотреть на стадии ремонта, чтобы потом иметь поменьше проблем. Может полосу плитки на полу вдоль окна сделать, какой-нибудь конвектор в стену вдоль окна встроить для дополнительного теплого обдува в морозы?