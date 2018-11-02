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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2578257925802581

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:18

Вот уж не ожидала встретить свах среди участников финансового форума. :)))
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:25

  freeze написав:У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.
Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.
Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.

И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.


Вот не зря я опасалась панорамных окон, но таки вляпалась. Стоит ли что-то предусмотреть на стадии ремонта, чтобы потом иметь поменьше проблем. Может полосу плитки на полу вдоль окна сделать, какой-нибудь конвектор в стену вдоль окна встроить для дополнительного теплого обдува в морозы?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:53

  Elensk написав:Стоит ли что-то предусмотреть на стадии ремонта, чтобы потом иметь поменьше проблем.

Обязательно. Надо сразу продумать герметизацию этого участка от соседей сверху. Особенно посмотреть конструкцию опорных стоек. Наверное, они разные бывают. Тут надо смотреть конкретно.
Если вы свои панорамные конструкции сможете через 10-15 отремонтировать сами и поменять пересохшие уплотнители, а особенно южная сторона, и сами несете ответственность, то какие отношения у вас будут с соседями сверху по стояку вы просто сами сейчас не знаете.

  Elensk написав:Может полосу плитки на полу вдоль окна сделать, какой-нибудь конвектор в стену вдоль окна встроить для дополнительного теплого обдува в морозы?

Да, у меня комнаты с панорамными конструкциями с полами в плитке. Кстати спальню как-то сделал в дорогой итальянской плитке под паркет, гости, если не присматриваются не отличают от паркета, правда стояло тогда сумасшедших денег, но никаких забот много лет и вид супер.
Насчет конвектора может - это перебор. Хотя соседи жалуются, что в этих комнатах явно прохладнее, чем хотелось бы. Тут я не могу советывать.
Возле одной конструкции в кухне-студии - у меня изначально стоит гигантская двухметровая батарея, а в спальне, где стоит вторая панорамная конструкция, я отделил часть комнаты квадратов 8-10 параллельной панорамной конструкцией для зимнего сада, где поддерживается своя влажность и тд. Через нее ни один сквознячок не просачивается.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:10

... ану, слідкуємо за думкою))

...ну от ще років 5, ну 10 і забудують ВСІ хороші/злачні місця... - і, напевно, не важливо, Київ це, Львів, чи Одеса....

- і от тоді, заскакувати в котловани, вже не буде цікаво/не буде сенсу(а кому цікаво застрягати в "іпенях-іпенів"?
) ..... - то що, тоді купівля/продаж серед лендлордів буде лише змагатись за локацію..... - а тут вже купити "нижче ринку", наприклад, на 20-30%, як котлован - не вийде?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:13

  freeze написав:а в спальне, где стоит вторая панорамная конструкция, я отделил часть комнаты квадратов 8-10 параллельной панорамной конструкцией для зимнего сада, где поддерживается своя влажность и тд. Через нее ни один сквознячок не просачивается.


О, у меня такая же мысль была, но под кабинет кусок от спальни (у меня в ней панорама получается. А зачем панорама в спальне?:)) откусить и заодно дополнительно изолировать спальню от шума и холода.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:31

  Elensk написав:
  freeze написав:У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.
Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.
Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.

И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.


Вот не зря я опасалась панорамных окон, но таки вляпалась. Стоит ли что-то предусмотреть на стадии ремонта, чтобы потом иметь поменьше проблем. Может полосу плитки на полу вдоль окна сделать, какой-нибудь конвектор в стену вдоль окна встроить для дополнительного теплого обдува в морозы?

https://fancoil.in.ua/ru/12-vnutripolny ... -konvekcii
kash
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:48

  Оранжевый-хит сезона написав:после 9 вечера жизнь будет замирать как сейчас в Луцке или Чернигове... просто не будет того количества 25-35 летних...

А вы поедьте в Чернигов и посмотрите как бурлит жизнь в нём после 21:00. Нет, вы поедьте и посмотрите :-)
PS. Адресс дилера не подскажите ? а то забористо получается :-)
PSS. Доллар по 33 в этом году ждать ? :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Україні почали купувати більше квартир

https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/v-ukra ... gO-32Jh4NA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.businessinsider.com/minimum-wage-worker-cant-afford-one-bedroom-rent-us-2018-6

Many minimum-wage workers can't even afford a modest one-bedroom apartment, according to the National Low Income Housing Coalition's annual report.
The national housing wage for a modest one-bedroom apartment is $17.90, while the federal minimum wage is $7.25.
A low-income worker earning the federal minimum wage would need 2.5 jobs to afford a one-bedroom apartment.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:12

  kingkongovets написав:В Україні почали купувати більше квартир

https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/v-ukra ... gO-32Jh4NA

Это, наверное, лэндлорды распродают квартиры, чтобы вытащить хоть какие-то деньги с КРЖН :-) А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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