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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лис, 2018 14:18
Вот уж не ожидала встретить свах среди участников финансового форума. ))
Додано: Суб 03 лис, 2018 14:25
Вот не зря я опасалась панорамных окон, но таки вляпалась. Стоит ли что-то предусмотреть на стадии ремонта, чтобы потом иметь поменьше проблем. Может полосу плитки на полу вдоль окна сделать, какой-нибудь конвектор в стену вдоль окна встроить для дополнительного теплого обдува в морозы?
Додано: Суб 03 лис, 2018 14:53
Обязательно. Надо сразу продумать герметизацию этого участка от соседей сверху. Особенно посмотреть конструкцию опорных стоек. Наверное, они разные бывают. Тут надо смотреть конкретно.
Если вы свои панорамные конструкции сможете через 10-15 отремонтировать сами и поменять пересохшие уплотнители, а особенно южная сторона, и сами несете ответственность, то какие отношения у вас будут с соседями сверху по стояку вы просто сами сейчас не знаете.
Да, у меня комнаты с панорамными конструкциями с полами в плитке. Кстати спальню как-то сделал в дорогой итальянской плитке под паркет, гости, если не присматриваются не отличают от паркета, правда стояло тогда сумасшедших денег, но никаких забот много лет и вид супер.
Насчет конвектора может - это перебор. Хотя соседи жалуются, что в этих комнатах явно прохладнее, чем хотелось бы. Тут я не могу советывать.
Возле одной конструкции в кухне-студии - у меня изначально стоит гигантская двухметровая батарея, а в спальне, где стоит вторая панорамная конструкция, я отделил часть комнаты квадратов 8-10 параллельной панорамной конструкцией для зимнего сада, где поддерживается своя влажность и тд. Через нее ни один сквознячок не просачивается.
Додано: Суб 03 лис, 2018 15:10
... ану, слідкуємо за думкою))
...ну от ще років 5, ну 10 і забудують ВСІ хороші/злачні місця... - і, напевно, не важливо, Київ це, Львів, чи Одеса....
- і от тоді, заскакувати в котловани, вже не буде цікаво/не буде сенсу(а кому цікаво застрягати в "іпенях-іпенів"?
) ..... - то що, тоді купівля/продаж серед лендлордів буде лише змагатись за локацію..... - а тут вже купити "нижче ринку", наприклад, на 20-30%, як котлован - не вийде?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 03 лис, 2018 15:13
О, у меня такая же мысль была, но под кабинет кусок от спальни (у меня в ней панорама получается. А зачем панорама в спальне?:)) откусить и заодно дополнительно изолировать спальню от шума и холода.
Додано: Суб 03 лис, 2018 15:31
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:48
А вы поедьте в Чернигов и посмотрите как бурлит жизнь в нём после 21:00. Нет, вы поедьте и посмотрите
PS. Адресс дилера не подскажите ? а то забористо получается
PSS. Доллар по 33 в этом году ждать ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Україні почали купувати більше квартир
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 03 лис, 2018 18:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Many minimum-wage workers can't even afford a modest one-bedroom apartment, according to the National Low Income Housing Coalition's annual report.
The national housing wage for a modest one-bedroom apartment is $17.90, while the federal minimum wage is $7.25.
A low-income worker earning the federal minimum wage would need 2.5 jobs to afford a one-bedroom apartment.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 03 лис, 2018 18:12
Это, наверное, лэндлорды распродают квартиры, чтобы вытащить хоть какие-то деньги с КРЖН А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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