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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2580258125822583>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:47

Суббота, поздний вечер. В ЖК Багговутовский крутится кран, кипит работа. Серж, присмотритесь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:51

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:В Україні почали купувати більше квартир

https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/v-ukra ... gO-32Jh4NA

Это, наверное, лэндлорды распродают квартиры, чтобы вытащить хоть какие-то деньги с КРЖН :-) А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить :-)


https://news.finance.ua/ru/news/-/437713/v-ukraine-vyrosla-zadolzhennost-naseleniya-po-oplate-kommunalnyh-uslug
"Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года."
Плюс 6 ярдов за 9 месяцев. А впереди зима. Интересно, если принимать жесткие меры за неуплату, сколько свободного жилья появится на рынке? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:55

  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:после 9 вечера жизнь будет замирать как сейчас в Луцке или Чернигове... просто не будет того количества 25-35 летних...

А вы поедьте в Чернигов и посмотрите как бурлит жизнь в нём после 21:00. Нет, вы поедьте и посмотрите :-)
PS. Адресс дилера не подскажите ? а то забористо получается :-)
PSS. Доллар по 33 в этом году ждать ? :-)

да да, я знаю этот один клуб в Чернигове который работает до утра
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:57

  airmax78 написав:Суббота, поздний вечер. В ЖК Багговутовский крутится кран, кипит работа. Серж, присмотритесь.

наконец то его начали строить
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:02

  Оранжевый-хит сезона написав:да да, я знаю этот один клуб в Чернигове который работает до утра

Это тот единственный клуб, в котором доллар по 33 :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:23

  airmax78 написав:Суббота, поздний вечер. В ЖК Багговутовский крутится кран, кипит работа. Серж, присмотритесь.

Смотрю с лета 2017, когда по 17000 за метр в трёхе стартовали . Достроят???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Плюс 6 ярдов за 9 месяцев. А впереди зима. Интересно, если принимать жесткие меры за неуплату, сколько свободного жилья появится на рынке

подскажите куда по вашему мнению денутся неплательщики?
под мостом Метро места немного, но рынок коробок из под холодильников покажет нехилый рост :mrgreen:

а вообще мне интересно какая связь между ценой на коммуналь и ценой на квартиры в КИЕВЕ?
подскажите просветленные
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить

На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:35

  Прохожий написав:
  vano80 написав:Плюс 6 ярдов за 9 месяцев. А впереди зима. Интересно, если принимать жесткие меры за неуплату, сколько свободного жилья появится на рынке

подскажите куда по вашему мнению денутся неплательщики?
под мостом Метро места немного, но рынок коробок из под холодильников покажет нехилый рост :mrgreen:

а вообще мне интересно какая связь между ценой на коммуналь и ценой на квартиры в КИЕВЕ?
подскажите просветленные


И то правда. Из стояка половина должников. Киевенерго отрубает им электричество за долги. Водоканал блокирует канализацию за долги. Понятно, что цена квартиры в этом подъезде должна быть такая же, как и у соседей, которые свое дерьмо не будут с балконов выливать.
Да и странно это, Процент жиров в масле все растет, а комуналь платить не хотят. Наверно все в инвестиции уходит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:а вообще мне интересно какая связь между ценой на коммуналь и ценой на квартиры в КИЕВЕ?
подскажите просветленные

Чем выше цена на газ, тем больше будут срываться с насиженных мест в селах и ехать в Киев, где можно хоть что-то заработать. Ленлорды будут считать сверхприбыли и на все закупаться недвигой.
В игноре всего одна обезьяна.
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