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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:47
Суббота, поздний вечер. В ЖК Багговутовский крутится кран, кипит работа. Серж, присмотритесь.
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:51
https://news.finance.ua/ru/news/-/437713/v-ukraine-vyrosla-zadolzhennost-naseleniya-po-oplate-kommunalnyh-uslug
"Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года."
Плюс 6 ярдов за 9 месяцев. А впереди зима. Интересно, если принимать жесткие меры за неуплату, сколько свободного жилья появится на рынке?
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:55
да да, я знаю этот один клуб в Чернигове который работает до утра
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:57
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:02
Это тот единственный клуб, в котором доллар по 33
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:23
Смотрю с лета 2017, когда по 17000 за метр в трёхе стартовали . Достроят???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
подскажите куда по вашему мнению денутся неплательщики?
под мостом Метро места немного, но рынок коробок из под холодильников покажет нехилый рост
а вообще мне интересно какая связь между ценой на коммуналь и ценой на квартиры в КИЕВЕ?
подскажите просветленные
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:35
И то правда. Из стояка половина должников. Киевенерго отрубает им электричество за долги. Водоканал блокирует канализацию за долги. Понятно, что цена квартиры в этом подъезде должна быть такая же, как и у соседей, которые свое дерьмо не будут с балконов выливать.
Да и странно это, Процент жиров в масле все растет, а комуналь платить не хотят. Наверно все в инвестиции уходит
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чем выше цена на газ, тем больше будут срываться с насиженных мест в селах и ехать в Киев, где можно хоть что-то заработать. Ленлорды будут считать сверхприбыли и на все закупаться недвигой.
В игноре всего одна обезьяна.
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