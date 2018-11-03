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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25812582258325842585>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Чем выше цена на газ, тем больше будут срываться с насиженных мест в селах и ехать в Киев, где можно хоть что-то заработать.

То есть там, в Харьковской области, где каждый 20-й дом пустует, народ совался в Киев? Или в Харьков? И еще часть уже готова в зиму ехать на заработки?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:И то правда. Из стояка половина должников. Киевенерго отрубает им электричество за долги. Водоканал блокирует канализацию за долги. Понятно, что цена квартиры в этом подъезде должна быть такая же, как и у соседей, которые свое дерьмо не будут с балконов выливать.
Да и странно это, Процент жиров в масле все растет, а комуналь платить не хотят. Наверно все в инвестиции уходит

Пока нет адекватной пени или реального отключения от услуги, за коммунальные платят честные идиоты (как я), пенсионеры и некоторые арендодатели, которые любят пассивный доход и спокойную жизнь.
Остальные здраво рассуждают, что если они эти 10 тыс гривен положат на депозит, а заплатят когда-нибудь потом, то на этом можно заработать и на виски, и на тортик.
Если вдруг прижимает, то деньги чудесным образом находятся.
Долги за коммунальные это проявление слабости власти и анархии, а не индикатор экономических проблем.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:44

  vano80 написав:
  Прохожий написав:
  vano80 написав:Плюс 6 ярдов за 9 месяцев. А впереди зима. Интересно, если принимать жесткие меры за неуплату, сколько свободного жилья появится на рынке

подскажите куда по вашему мнению денутся неплательщики?
под мостом Метро места немного, но рынок коробок из под холодильников покажет нехилый рост :mrgreen:

а вообще мне интересно какая связь между ценой на коммуналь и ценой на квартиры в КИЕВЕ?
подскажите просветленные


И то правда. Из стояка половина должников. Киевенерго отрубает им электричество за долги. Водоканал блокирует канализацию за долги. Понятно, что цена квартиры в этом подъезде должна быть такая же, как и у соседей, которые свое дерьмо не будут с балконов выливать.
Да и странно это, Процент жиров в масле все растет, а комуналь платить не хотят. Наверно все в инвестиции уходит :mrgreen:

цена на квартиры в этом условном подъезде насколько должна отличаться от цены в соседнем?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:47

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить

На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.


Собственно наивно полагать, что имеющееся и продолжающееся и будет продолжающее сокращение населения не скажется на рынке недвижимости.
Я сужу по Одессе, но тут явно надувается харошенький пузырёк.
Только застраиваемый микрорайон у рынка Успех рассчитан на 50 тысяч жителей - 5% максимум от живых душ города, это только одна точка на карте города, не считая десятков Кадорров и десятков других строящихся домов. Физически нет столько живых людей-одесситов, которые могут, или даже просто хотят на моменте купить квартиру. Мы опускаем, что желания не всегда совпадают с возможностями. Относительно большое количество россиян, скупавших в квартиры в Одессе, обнулилось полностью. Ну, вот, если только множество богатых киевлян спасет в будущем одесский рынок недвижимости )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:То есть там, в Харьковской области, где каждый 20-й дом пустует, народ совался в Киев? Или в Харьков? И еще часть уже готова в зиму ехать на заработки?

Я не проводил соцопрос. Просто факт, что те негативные факторы, которые приводят, как те, которые будут толкать цену вниз, на самом деле действуют дифференцировано. Где-то вниз, а где-то, может, и вверх.
Кризис подтолкнул процесс урбанизации от которого пострадала перефирия, а в некоторых обетованных местах строительный бум.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:48

  Прохожий написав:
И то правда. Из стояка половина должников. Киевенерго отрубает им электричество за долги. Водоканал блокирует канализацию за долги. Понятно, что цена квартиры в этом подъезде должна быть такая же, как и у соседей, которые свое дерьмо не будут с балконов выливать.
Да и странно это, Процент жиров в масле все растет, а комуналь платить не хотят. Наверно все в инвестиции уходит :mrgreen:

цена на квартиры в этом условном подъезде насколько должна отличаться от цены в соседнем?[/quote]

Спроси у обладателей МВА. Для меня понятно, что если у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек - цена должна быть немного другой.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Я сужу по Одессе

Я сужу по Харькову. По сравнению с Киевом вообще ничего не строят. Нет стереотипа "новострой наше все", потому что новострой занимает незначительную часть рынка. Совкошлак считается вполне приличным жильем.
Что меня поразило в киевском метро, это количество молодежи. Вплоть до того, что в вагоне много людей, но есть сидячие места, потому что молодые люди не садятся. В Харькове больше половины людей в метро в возрасте и к сидячим местам бегут расталкивая конкурентов.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:а из окон торчат трубы буржуек

Можно фото? Это в Киеве?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:05

  Vlad442 написав:
  vano80 написав:а из окон торчат трубы буржуек

Можно фото? Это в Киеве?

тоже очень жду селфи киевских домов где "у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек"
и кстати, вано, не ТЫкайте незнакомым людям
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:09

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить

На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.

неужели начинает доходить? а через 2 года будет просто мрак...
Оранжевый-хит сезона
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