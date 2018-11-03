То есть там, в Харьковской области, где каждый 20-й дом пустует, народ совался в Киев? Или в Харьков? И еще часть уже готова в зиму ехать на заработки?
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Додано: Суб 03 лис, 2018 20:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То есть там, в Харьковской области, где каждый 20-й дом пустует, народ совался в Киев? Или в Харьков? И еще часть уже готова в зиму ехать на заработки?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока нет адекватной пени или реального отключения от услуги, за коммунальные платят честные идиоты (как я), пенсионеры и некоторые арендодатели, которые любят пассивный доход и спокойную жизнь.
Остальные здраво рассуждают, что если они эти 10 тыс гривен положат на депозит, а заплатят когда-нибудь потом, то на этом можно заработать и на виски, и на тортик.
Если вдруг прижимает, то деньги чудесным образом находятся.
Долги за коммунальные это проявление слабости власти и анархии, а не индикатор экономических проблем.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:44
цена на квартиры в этом условном подъезде насколько должна отличаться от цены в соседнем?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:47
Собственно наивно полагать, что имеющееся и продолжающееся и будет продолжающее сокращение населения не скажется на рынке недвижимости.
Я сужу по Одессе, но тут явно надувается харошенький пузырёк.
Только застраиваемый микрорайон у рынка Успех рассчитан на 50 тысяч жителей - 5% максимум от живых душ города, это только одна точка на карте города, не считая десятков Кадорров и десятков других строящихся домов. Физически нет столько живых людей-одесситов, которые могут, или даже просто хотят на моменте купить квартиру. Мы опускаем, что желания не всегда совпадают с возможностями. Относительно большое количество россиян, скупавших в квартиры в Одессе, обнулилось полностью. Ну, вот, если только множество богатых киевлян спасет в будущем одесский рынок недвижимости )))
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не проводил соцопрос. Просто факт, что те негативные факторы, которые приводят, как те, которые будут толкать цену вниз, на самом деле действуют дифференцировано. Где-то вниз, а где-то, может, и вверх.
Кризис подтолкнул процесс урбанизации от которого пострадала перефирия, а в некоторых обетованных местах строительный бум.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:48
цена на квартиры в этом условном подъезде насколько должна отличаться от цены в соседнем?[/quote]
Спроси у обладателей МВА. Для меня понятно, что если у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек - цена должна быть немного другой.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я сужу по Харькову. По сравнению с Киевом вообще ничего не строят. Нет стереотипа "новострой наше все", потому что новострой занимает незначительную часть рынка. Совкошлак считается вполне приличным жильем.
Что меня поразило в киевском метро, это количество молодежи. Вплоть до того, что в вагоне много людей, но есть сидячие места, потому что молодые люди не садятся. В Харькове больше половины людей в метро в возрасте и к сидячим местам бегут расталкивая конкурентов.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:05
тоже очень жду селфи киевских домов где "у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек"
и кстати, вано, не ТЫкайте незнакомым людям
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:09
неужели начинает доходить? а через 2 года будет просто мрак...
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