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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2582258325842585>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:23

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  vano80 написав:а из окон торчат трубы буржуек

Можно фото? Это в Киеве?

тоже очень жду селфи киевских домов где "у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек"
и кстати, вано, не ТЫкайте незнакомым людям


Ты спросил какая связь между стоимостью комунали и ценой квартир. Я предположил, что в доме наполненном должниками, квартира должна стоить дешевле.
Вопрос с долгами раньше или позже надо будет решать. Учитывая умения наших "управляющих" (ситуация этого года показательна?), повернутся все может как угодно.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:24

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Суббота, поздний вечер. В ЖК Багговутовский крутится кран, кипит работа. Серж, присмотритесь.

Смотрю с лета 2017, когда по 17000 за метр в трёхе стартовали . Достроят???

Уже от 20к. В том, что достроят, сомнений мало. Кстати, напротив поставили забор - видимо будет еще один ЖК.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:29

vano80
слифф как и предполагалось :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:33

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Суббота, поздний вечер. В ЖК Багговутовский крутится кран, кипит работа. Серж, присмотритесь.

Смотрю с лета 2017, когда по 17000 за метр в трёхе стартовали . Достроят???

Уже от 20к. В том, что достроят, сомнений мало. Кстати, напротив поставили забор - видимо будет еще один ЖК.

упс, и на матрасных 50куе скоро можно купить только гостинку на Шулявке, круг замкнется :mrgreen:

кстати если брать 3к воздух то во сколько обойдется ремонт чтобы уже можно комфортно жить?
экспириенс флая в пример не приводить :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:40

  freeze написав:Я сужу по Одессе, но тут явно надувается харошенький пузырёк.
Только застраиваемый микрорайон у рынка Успех рассчитан на 50 тысяч жителей - 5% максимум от живых душ города, это только одна точка на карте города, не считая десятков Кадорров и десятков других строящихся домов. Физически нет столько живых людей-одесситов, которые могут, или даже просто хотят на моменте купить квартиру. Мы опускаем, что желания не всегда совпадают с возможностями. Относительно большое количество россиян, скупавших в квартиры в Одессе, обнулилось полностью. Ну, вот, если только множество богатых киевлян спасет в будущем одесский рынок недвижимости )))


А новый микрорайон Стикона на Комитетской из 15 домов, а их же Риал парк, Одесские традиции из 7 очередей. На область у границы Одессы вообще страшно смотреть. Однозначно, с недвигой в Одессе еще будет веселье. Вопрос в сроках. Год-два-пять? И почему то мне кажется, что будет не обвал цен, а заморозка недостроев.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:41

  Прохожий написав:vano80
слифф как и предполагалось :mrgreen:


Так а что ты хочешь услышать? Что цена в неблагополучном доме и в доме за которым ухаживают и минимум неплательщиков должна отличаться? Что в этом странного?
Кстати в этом мог бы помочь нынешний "муниципал", если бы там кроме данных дома и расходов обязательно указывали суммы долга.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:и на матрасных 50куе скоро можно купить только гостинку на Шулявке, круг замкнется

накопаете пару-тройку ссылок гостинок на шулявке по 50 куе?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:46

  vano80 написав:
  Прохожий написав:vano80
слифф как и предполагалось :mrgreen:


Так а что ты хочешь услышать? Что цена в неблагополучном доме и в доме за которым ухаживают и минимум неплательщиков должна отличаться? Что в этом странного?
Кстати в этом мог бы помочь нынешний "муниципал", если бы там кроме данных дома и расходов обязательно указывали суммы долга.

все еще очень жду селфи киевских домов где "у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек" про которые ТЫ писал
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:47

  freeze написав:
Насчет конвектора может - это перебор. Хотя соседи жалуются, что в этих комнатах явно прохладнее, чем хотелось бы. Тут я не могу советывать.
Возле одной конструкции в кухне-студии - у меня изначально стоит гигантская двухметровая батарея, а в спальне, где стоит вторая панорамная конструкция, я отделил часть комнаты квадратов 8-10 параллельной панорамной конструкцией для зимнего сада, где поддерживается своя влажность и тд. Через нее ни один сквознячок не просачивается.

И это почти субтропическая Адесса.
В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:49

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:и на матрасных 50куе скоро можно купить только гостинку на Шулявке, круг замкнется

накопаете пару-тройку ссылок гостинок на шулявке по 50 куе?

выделил выше
а направление движения правильное, за 50куе 3к на ПБ уже не купиш...
хотя наверное можно и дальше "сидеть на берегу"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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