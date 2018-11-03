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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:52
UA написав:
В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.
знакомый в Шервуде живет, спрошу при случае, ну если выживет после зимы конечно...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Суб 03 лис, 2018 21:54
Vlad442 написав:
Чем выше цена на газ, тем больше будут срываться с насиженных мест в селах и ехать в Киев, где можно хоть что-то заработать. Ленлорды будут считать сверхприбыли и на все закупаться недвигой.
Массово, газ в селах появился при Кучме.
До этого грубка-дрова.
Вернутся к истокам...
В Киеве маневров с отоплением немного.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 21:57
Прохожий написав: UA написав:
В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.
знакомый в Шервуде живет, спрошу при случае, ну если выживет после зимы конечно...
Предложите знакомому померятся платежками за отопление.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 21:58
UA написав: Vlad442 написав:
Чем выше цена на газ, тем больше будут срываться с насиженных мест в селах и ехать в Киев, где можно хоть что-то заработать. Ленлорды будут считать сверхприбыли и на все закупаться недвигой.
Массово, газ в селах появился при Кучме.
До этого грубка-дрова.
Вернутся к истокам...В Киеве маневров с отоплением немного
.
тут Хперт вано80й предложил вариант с буржуйками
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 03 лис, 2018 22:06
Прохожий написав:
Давай я тебе напомню -
" Прохожий написав:
И то правда. Из стояка половина должников. Киевенерго отрубает им электричество за долги. Водоканал блокирует канализацию за долги. Понятно, что цена квартиры в этом подъезде должна быть такая же, как и у соседей, которые свое дерьмо не будут с балконов выливать.
Да и странно это, Процент жиров в масле все растет, а комуналь платить не хотят. Наверно все в инвестиции уходит
цена на квартиры в этом условном подъезде насколько должна отличаться от цены в соседнем?
Спроси у обладателей МВА. Для меня понятно, что если у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек - цена должна быть немного другой."
Я нигде не писал, что сейчас топят буржуйками.
Если ты считаешь, что "репутация" дома не имеет значения для цены его квартир, так и напиши. А то как пугать хрущобами с алкашами так запросто, а допустить, что какая-нибудь "дубровица" будет стоить дешевле "ольвии", просто потому что там долгов по дому валом и газ им для отопления никто не даст - так невозможно.
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vano80
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Додано: Суб 03 лис, 2018 22:08
UA написав: freeze написав:
Насчет конвектора может - это перебор. Хотя соседи жалуются, что в этих комнатах явно прохладнее, чем хотелось бы. Тут я не могу советывать.
Возле одной конструкции в кухне-студии - у меня изначально стоит гигантская двухметровая батарея, а в спальне, где стоит вторая панорамная конструкция, я отделил часть комнаты квадратов 8-10 параллельной панорамной конструкцией для зимнего сада, где поддерживается своя влажность и тд. Через нее ни один сквознячок не просачивается.
И это почти субтропическая Адесса.
В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.
Субарктическом Киеве. Копнул 1.5 метра и начинается вечная мерзлота. Средняя температура зимой
-3. Владельцы квартир с панорамным остеклением впадают в анабиоз и просыпаются только в середине мая.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 22:10
Прохожий написав: UA написав:
В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.
знакомый в Шервуде живет, спрошу при случае, ну если выживет после зимы конечно...
Посмотрел на сайте, у них пуск - 2016 год, правильно?
Если 2016, то это совсем свеженький комплекс, не должно быть еще никаких проблем.
У меня первые пять лет, всё было практически идеально, потом начинают проблемки накапливаться.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 22:11
Прохожий написав: UA написав:
В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.
знакомый в Шервуде живет, спрошу при случае, ну если выживет после зимы конечно...
Позванивайте ему время от времени, особенно в морозы.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 22:12
vano80 написав: Прохожий написав:
Давай я тебе напомню
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" Прохожий написав:
И то правда. Из стояка половина должников. Киевенерго отрубает им электричество за долги. Водоканал блокирует канализацию за долги. Понятно, что цена квартиры в этом подъезде должна быть такая же, как и у соседей, которые свое дерьмо не будут с балконов выливать.
Да и странно это, Процент жиров в масле все растет, а комуналь платить не хотят. Наверно все в инвестиции уходит
цена на квартиры в этом условном подъезде насколько должна отличаться от цены в соседнем?
Спроси у обладателей МВА. Для меня понятно, что если у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек - цена должна быть немного другой.
"Я нигде не писал, что сейчас топят буржуйками.
Если ты считаешь, что "репутация" дома не имеет значения для цены его квартир, так и напиши. А то как пугать хрущобами с алкашами так запросто, а допустить, что какая-нибудь "дубровица" будет стоить дешевле "ольвии", просто потому что там долгов по дому валом и газ им для отопления никто не даст - так невозможно.
напомни СЕБЕ
выделил выше специально для ТЕБЯ, перечитай ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ 3 раза и попробуй осмыслить написанное тобой же
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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