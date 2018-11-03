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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2582258325842585

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.

знакомый в Шервуде живет, спрошу при случае, ну если выживет после зимы конечно...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:54

  Vlad442 написав:Чем выше цена на газ, тем больше будут срываться с насиженных мест в селах и ехать в Киев, где можно хоть что-то заработать. Ленлорды будут считать сверхприбыли и на все закупаться недвигой.

Массово, газ в селах появился при Кучме.
До этого грубка-дрова.
Вернутся к истокам...
В Киеве маневров с отоплением немного.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:57

  Прохожий написав:
  UA написав:В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.

знакомый в Шервуде живет, спрошу при случае, ну если выживет после зимы конечно...

Предложите знакомому померятся платежками за отопление.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:58

  UA написав:
  Vlad442 написав:Чем выше цена на газ, тем больше будут срываться с насиженных мест в селах и ехать в Киев, где можно хоть что-то заработать. Ленлорды будут считать сверхприбыли и на все закупаться недвигой.

Массово, газ в селах появился при Кучме.
До этого грубка-дрова.
Вернутся к истокам...
В Киеве маневров с отоплением немного.

тут Хперт вано80й предложил вариант с буржуйками :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:06

  Прохожий написав:
Давай я тебе напомню -
" Прохожий написав:
И то правда. Из стояка половина должников. Киевенерго отрубает им электричество за долги. Водоканал блокирует канализацию за долги. Понятно, что цена квартиры в этом подъезде должна быть такая же, как и у соседей, которые свое дерьмо не будут с балконов выливать.
Да и странно это, Процент жиров в масле все растет, а комуналь платить не хотят. Наверно все в инвестиции уходит :mrgreen:
цена на квартиры в этом условном подъезде насколько должна отличаться от цены в соседнем?

Спроси у обладателей МВА. Для меня понятно, что если у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек - цена должна быть немного другой."

Я нигде не писал, что сейчас топят буржуйками.
Если ты считаешь, что "репутация" дома не имеет значения для цены его квартир, так и напиши. А то как пугать хрущобами с алкашами так запросто, а допустить, что какая-нибудь "дубровица" будет стоить дешевле "ольвии", просто потому что там долгов по дому валом и газ им для отопления никто не даст - так невозможно.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:08

  UA написав:
  freeze написав:
Насчет конвектора может - это перебор. Хотя соседи жалуются, что в этих комнатах явно прохладнее, чем хотелось бы. Тут я не могу советывать.
Возле одной конструкции в кухне-студии - у меня изначально стоит гигантская двухметровая батарея, а в спальне, где стоит вторая панорамная конструкция, я отделил часть комнаты квадратов 8-10 параллельной панорамной конструкцией для зимнего сада, где поддерживается своя влажность и тд. Через нее ни один сквознячок не просачивается.

И это почти субтропическая Адесса.
В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.

Субарктическом Киеве. Копнул 1.5 метра и начинается вечная мерзлота. Средняя температура зимой
-3. Владельцы квартир с панорамным остеклением впадают в анабиоз и просыпаются только в середине мая.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:10

  Прохожий написав:
  UA написав:В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.

знакомый в Шервуде живет, спрошу при случае, ну если выживет после зимы конечно...


Посмотрел на сайте, у них пуск - 2016 год, правильно?
Если 2016, то это совсем свеженький комплекс, не должно быть еще никаких проблем.
У меня первые пять лет, всё было практически идеально, потом начинают проблемки накапливаться.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:11

  Прохожий написав:
  UA написав:В приполярном Киеве, панорамное остекление фасадов это нечеловеческие опыты над людьми.

знакомый в Шервуде живет, спрошу при случае, ну если выживет после зимы конечно...

Позванивайте ему время от времени, особенно в морозы.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:12

  vano80 написав:
  Прохожий написав:
Давай я тебе напомню -
" Прохожий написав:
И то правда. Из стояка половина должников. Киевенерго отрубает им электричество за долги. Водоканал блокирует канализацию за долги. Понятно, что цена квартиры в этом подъезде должна быть такая же, как и у соседей, которые свое дерьмо не будут с балконов выливать.
Да и странно это, Процент жиров в масле все растет, а комуналь платить не хотят. Наверно все в инвестиции уходит :mrgreen:
цена на квартиры в этом условном подъезде насколько должна отличаться от цены в соседнем?

Спроси у обладателей МВА. Для меня понятно, что если у подъезда говно валяется, а из окон торчат трубы буржуек - цена должна быть немного другой."

Я нигде не писал, что сейчас топят буржуйками.
Если ты считаешь, что "репутация" дома не имеет значения для цены его квартир, так и напиши. А то как пугать хрущобами с алкашами так запросто, а допустить, что какая-нибудь "дубровица" будет стоить дешевле "ольвии", просто потому что там долгов по дому валом и газ им для отопления никто не даст - так невозможно.

напомни СЕБЕ
выделил выше специально для ТЕБЯ, перечитай ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ 3 раза и попробуй осмыслить написанное тобой же
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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