Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Что меня поразило в киевском метро, это количество молодежи. Вплоть до того, что в вагоне много людей, но есть сидячие места, потому что молодые люди не садятся. В Харькове больше половины людей в метро в возрасте и к сидячим местам бегут расталкивая конкурентов.
Был недавно в метро. Рекламный лист в вагоне из 9 мини объявлений. Спецом провел статистику. 1- лечение алкоголизма, наркомании 1- курсы личностного роста (типа МВА какой то) 1- обогреватели 2- хостелы 4- требуются на работу (в одном названа сумма зарплаты: сантехники, электрики 600-1000 грн в день) Глянул на такой же рекламный листок в соседнем вагоне - несколько раз большими буквами ТРЕБУЕТСЯ....
vano80 написав:Плюс 6 ярдов за 9 месяцев. А впереди зима. Интересно, если принимать жесткие меры за неуплату, сколько свободного жилья появится на рынке
подскажите куда по вашему мнению денутся неплательщики? под мостом Метро места немного, но рынок коробок из под холодильников покажет нехилый рост
а вообще мне интересно какая связь между ценой на коммуналь и ценой на квартиры в КИЕВЕ? подскажите просветленные
То есть если исходить от противного можно уже сейчас установить коммерческую цену на газ для населения 11 199,00 – 12 155,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ). С ПДВ это будет 13400-14586 и это без услуг облгазсбытов это еще примерно 2000 с ПДВ что будет в районе 15,5-16,5 тыс грн , но это ВООБЩЕ никак не отразится на ценах на квартиры , так получается ?
Vlad442 написав:Чем выше цена на газ, тем больше будут срываться с насиженных мест в селах и ехать в Киев, где можно хоть что-то заработать. Ленлорды будут считать сверхприбыли и на все закупаться недвигой.
Массово, газ в селах появился при Кучме. До этого грубка-дрова. Вернутся к истокам... В Киеве маневров с отоплением немного.
тут Хперт вано80й предложил вариант с буржуйками
кстати о вариантах, давеча видел на стене ЖК Никольская слобода штуки 4 солнечных панелей, об эффективности судить немогу.
vano80 написав:Плюс 6 ярдов за 9 месяцев. А впереди зима. Интересно, если принимать жесткие меры за неуплату, сколько свободного жилья появится на рынке
подскажите куда по вашему мнению денутся неплательщики? под мостом Метро места немного, но рынок коробок из под холодильников покажет нехилый рост
а вообще мне интересно какая связь между ценой на коммуналь и ценой на квартиры в КИЕВЕ? подскажите просветленные
То есть если исходить от противного можно уже сейчас установить коммерческую цену на газ для населения 11 199,00 – 12 155,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ). С ПДВ это будет 13400-14586 и это без услуг облгазсбытов это еще примерно 2000 с ПДВ что будет в районе 15,5-16,5 тыс грн , но это ВООБЩЕ никак не отразится на ценах на квартиры , так получается ?
мое ИМХО, что в удачных проектах в Киеве цены будут расти, подпираемые себестоимостью, неудачные замрут, убитая вторичка продолжит идти вниз.