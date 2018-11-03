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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25842585258625872588>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:20

  Vlad442 написав:Что меня поразило в киевском метро, это количество молодежи. Вплоть до того, что в вагоне много людей, но есть сидячие места, потому что молодые люди не садятся. В Харькове больше половины людей в метро в возрасте и к сидячим местам бегут расталкивая конкурентов.

Был недавно в метро.
Рекламный лист в вагоне из 9 мини объявлений.
Спецом провел статистику.
1- лечение алкоголизма, наркомании
1- курсы личностного роста (типа МВА какой то)
1- обогреватели
2- хостелы
4- требуются на работу (в одном названа сумма зарплаты: сантехники, электрики
600-1000 грн в день)
Глянул на такой же рекламный листок в соседнем вагоне - несколько раз большими буквами ТРЕБУЕТСЯ....
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

нужен совет, джентльмены
в рамках субботнего офтопа - где лучше всего снять паровоз? я считаю на петровском и жд мостах, но может есть и еще предложения?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:33

  airmax78 написав:Суббота, поздний вечер. В ЖК Багговутовский крутится кран, кипит работа. Серж, присмотритесь.

там же ж 2 лифта на 6 квартир на этаже, этажей 22 вроде как.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:35

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Суббота, поздний вечер. В ЖК Багговутовский крутится кран, кипит работа. Серж, присмотритесь.

Смотрю с лета 2017, когда по 17000 за метр в трёхе стартовали . Достроят???

а как насчет Ридного миста, уже почти сдали и трехи недорогие.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:36

  Прохожий написав:
  vano80 написав:Плюс 6 ярдов за 9 месяцев. А впереди зима. Интересно, если принимать жесткие меры за неуплату, сколько свободного жилья появится на рынке

подскажите куда по вашему мнению денутся неплательщики?
под мостом Метро места немного, но рынок коробок из под холодильников покажет нехилый рост :mrgreen:

а вообще мне интересно какая связь между ценой на коммуналь и ценой на квартиры в КИЕВЕ?
подскажите просветленные

То есть если исходить от противного можно уже сейчас установить коммерческую цену на газ для населения 11 199,00 – 12 155,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ). С ПДВ это будет 13400-14586 и это без услуг облгазсбытов это еще примерно 2000 с ПДВ что будет в районе 15,5-16,5 тыс грн , но это ВООБЩЕ никак не отразится на ценах на квартиры , так получается ?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, напоминаю, кто хочет ипотеку в гривне на 25-30 лет с 0% первым взносом под 3% годовых - голосуйте за Юлю. Вона обицяе.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:46

  airmax78 написав:Ребята, напоминаю, кто хочет ипотеку в гривне на 25-30 лет с 0% первым взносом под 3% годовых - голосуйте за Юлю. Вона обицяе.


Вот тут недоработка у ЮВТ ))
Надо пообещать социальное жилье по 200$ в Киеве и по 100 в областных центрах, никаких ипотек . даешь УКРСОЦСТРОЙ . каждой молодой семье треху на Печерске или ПОХе ))
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:51

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Чем выше цена на газ, тем больше будут срываться с насиженных мест в селах и ехать в Киев, где можно хоть что-то заработать. Ленлорды будут считать сверхприбыли и на все закупаться недвигой.

Массово, газ в селах появился при Кучме.
До этого грубка-дрова.
Вернутся к истокам...
В Киеве маневров с отоплением немного.

тут Хперт вано80й предложил вариант с буржуйками :mrgreen:


кстати о вариантах, давеча видел на стене ЖК Никольская слобода штуки 4 солнечных панелей, об эффективности судить немогу.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:58

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  vano80 написав:Плюс 6 ярдов за 9 месяцев. А впереди зима. Интересно, если принимать жесткие меры за неуплату, сколько свободного жилья появится на рынке

подскажите куда по вашему мнению денутся неплательщики?
под мостом Метро места немного, но рынок коробок из под холодильников покажет нехилый рост :mrgreen:

а вообще мне интересно какая связь между ценой на коммуналь и ценой на квартиры в КИЕВЕ?
подскажите просветленные

То есть если исходить от противного можно уже сейчас установить коммерческую цену на газ для населения 11 199,00 – 12 155,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ). С ПДВ это будет 13400-14586 и это без услуг облгазсбытов это еще примерно 2000 с ПДВ что будет в районе 15,5-16,5 тыс грн , но это ВООБЩЕ никак не отразится на ценах на квартиры , так получается ?


мое ИМХО, что в удачных проектах в Киеве цены будут расти, подпираемые себестоимостью, неудачные замрут, убитая вторичка продолжит идти вниз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рынок недвиги будет похож на рынок автомобилей... вернее уже похож... куча вторички на продаже а покупают новострой.... потому что дешевле...
Оранжевый-хит сезона
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