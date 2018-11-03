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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2585258625872588>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:08

  change_pm написав:
мое ИМХО, что в удачных проектах в Киеве цены будут расти, подпираемые себестоимостью, неудачные замрут, убитая вторичка продолжит идти вниз.


Конечно возможны исключения но в общем реальные доходы населения после повышения тарифов на коммуналку будут падать , ну а далее по цепочке это зацепит всех. И бизнес, и лендлордов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:09

  Оранжевый-хит сезона написав:Рынок недвиги будет похож на рынок автомобилей... вернее уже похож... куча вторички на продаже а покупают новострой.... потому что дешевле...

чета нелогично!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:17

  change_pm написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Рынок недвиги будет похож на рынок автомобилей... вернее уже похож... куча вторички на продаже а покупают новострой.... потому что дешевле...

чета нелогично!

что нелогичного? на автобазарах полно машин... а везут из США :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:18

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить

На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.


Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558
"Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:21

  ihorkyiv написав:
  Vlad442 написав:
  pesikot написав:А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить

На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.


Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558
"Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"

всё верно, через 5 лет в Украине три города будет Киев, Одесса, Львов.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:25

  Оранжевый-хит сезона написав:
  change_pm написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Рынок недвиги будет похож на рынок автомобилей... вернее уже похож... куча вторички на продаже а покупают новострой.... потому что дешевле...

чета нелогично!

что нелогичного? на автобазарах полно машин... а везут из США :)


а какие везут? новые или бу? электро? может там льготная ставка растаможки?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Конечно возможны исключения но в общем реальные доходы населения после повышения тарифов на коммуналку будут падать , ну а далее по цепочке это зацепит всех. И бизнес, и лендлордов.

За год цена на центральное отопление выросла менее, чем на уровень инфляции.
Это реальное понижение тарифов на коммуналку на фоне роста реальных доходов.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:27

  change_pm написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  change_pm написав:чета нелогично!

что нелогичного? на автобазарах полно машин... а везут из США :)


а какие везут? новые или бу? электро? может там льготная ставка растаможки?

дешевле...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558
"Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"

На этом фоне Киев выглядит фаворитом для инвестиций в недвижимость.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:34

[quote="4489472:Оранжевый-хит сезона[/quote]
На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.[/quote]

Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558
"Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"[/quote]
всё верно, через 5 лет в Украине три города будет Киев, Одесса, Львов.
[/quote]

во Львове столько строися и столько котлованов начинают, что мне за Львов страшно уже. и основной вопрос, кто все это покупает / будет покупать?
change_pm
 
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