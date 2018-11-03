Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить
На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.
Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558 "Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"
pesikot написав:А покупатели квартир и не знают, что скоро придётся окна квартир досками забивать и буржуйки для отопления ставить
На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.
Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558 "Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"
всё верно, через 5 лет в Украине три города будет Киев, Одесса, Львов.
ihorkyiv написав:Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558 "Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"
На этом фоне Киев выглядит фаворитом для инвестиций в недвижимость.
[quote="4489472:Оранжевый-хит сезона[/quote] На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.[/quote]
Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558 "Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"[/quote] всё верно, через 5 лет в Украине три города будет Киев, Одесса, Львов. [/quote]
во Львове столько строися и столько котлованов начинают, что мне за Львов страшно уже. и основной вопрос, кто все это покупает / будет покупать?