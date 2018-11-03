всё верно, через 5 лет в Украине три города будет Киев, Одесса, Львов.[/quote]
Щодо Одеси маю сумніви. Наймовірніше трійця виглядатиме так: Київ, Львів і Затока. ))
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Додано: Суб 03 лис, 2018 23:35
Додано: Суб 03 лис, 2018 23:38
Влад, вообще-то годовая инфляция в сентябре была 8,9% .
Но я думаю ты наверно подразумевал изменение цены на газ после последнего повышения которое было 1 мая 2016 года . Если брать период май16-сентябрь18 то да, за этот период инфляция более 25%
Но тут не все так просто. Еще надо учитывать насколько выросли реальные доходы населения очищенные от инфляции. За два года этот показатель вырос, но теперь коммуналка облегчит карманы населения что-бы не оставалось сильно много доходов
И не забывай, что цены на газ рано или поздно должны быть на уровне коммерческих , а это уже в районе 15 тыс.грн , вот тогда станет еще веселее.
Живите своим умом!
Додано: Суб 03 лис, 2018 23:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет, я подразумевал именно то, что написал. Что цена центрального отопления вырастет менее, чем на уровень инфляции даже за последний год.
Смешное повышение, которое не стоит даже упоминания. В реальности популистическое предвыборное удешевление.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 03 лис, 2018 23:47
Vlad442
Влад, повнимательней надо быть
Статья написана 23 октября, 10:53 , а постановление о повышение тарифов официально в газете Урядовый курьер было опубликовано позже, 29 октября, следовательно это повышение тарифов проводилось без учета повышение цены на газ.
Ути-пути))) Влад, НКРЕКП еще даже не начинало пересматривать тарифы после повышения цены на газ
Живите своим умом!
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