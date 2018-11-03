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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2585258625872588

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:35

  Оранжевый-хит сезона написав:

всё верно, через 5 лет в Украине три города будет Киев, Одесса, Львов.[/quote]

Щодо Одеси маю сумніви. Наймовірніше трійця виглядатиме так: Київ, Львів і Затока. ))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:38

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Конечно возможны исключения но в общем реальные доходы населения после повышения тарифов на коммуналку будут падать , ну а далее по цепочке это зацепит всех. И бизнес, и лендлордов.

За год цена на центральное отопление выросла менее, чем на уровень инфляции.
Это реальное понижение тарифов на коммуналку на фоне роста реальных доходов.


Влад, вообще-то годовая инфляция в сентябре была 8,9% .
Но я думаю ты наверно подразумевал изменение цены на газ после последнего повышения которое было 1 мая 2016 года . Если брать период май16-сентябрь18 то да, за этот период инфляция более 25%

Но тут не все так просто. Еще надо учитывать насколько выросли реальные доходы населения очищенные от инфляции. За два года этот показатель вырос, но теперь коммуналка облегчит карманы населения что-бы не оставалось сильно много доходов :mrgreen:
И не забывай, что цены на газ рано или поздно должны быть на уровне коммерческих , а это уже в районе 15 тыс.грн , вот тогда станет еще веселее.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Но я думаю ты наверно подразумевал изменение цены на газ после последнего повышения которое было 1 мая 2016 года .

Нет, я подразумевал именно то, что написал. Что цена центрального отопления вырастет менее, чем на уровень инфляции даже за последний год.
Смешное повышение, которое не стоит даже упоминания. В реальности популистическое предвыборное удешевление.
для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 33 грн 44 коп. за 1 кв. м в месяц (сейчас - 31 грн 69 коп., повышение - на 1 грн 75 коп. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-harkove-po ... 37518.html
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:47

Vlad442
Влад, повнимательней надо быть :D
Статья написана 23 октября, 10:53 , а постановление о повышение тарифов официально в газете Урядовый курьер было опубликовано позже, 29 октября, следовательно это повышение тарифов проводилось без учета повышение цены на газ.

Смешное повышение, которое не стоит даже упоминания. В реальности популистическое предвыборное удешевление.


Ути-пути))) Влад, НКРЕКП еще даже не начинало пересматривать тарифы после повышения цены на газ :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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