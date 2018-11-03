RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2586258725882589>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:35

  Оранжевый-хит сезона написав:

всё верно, через 5 лет в Украине три города будет Киев, Одесса, Львов.[/quote]

Щодо Одеси маю сумніви. Наймовірніше трійця виглядатиме так: Київ, Львів і Затока. ))
ihorkyiv
 
Повідомлень: 205
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:38

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Конечно возможны исключения но в общем реальные доходы населения после повышения тарифов на коммуналку будут падать , ну а далее по цепочке это зацепит всех. И бизнес, и лендлордов.

За год цена на центральное отопление выросла менее, чем на уровень инфляции.
Это реальное понижение тарифов на коммуналку на фоне роста реальных доходов.


Влад, вообще-то годовая инфляция в сентябре была 8,9% .
Но я думаю ты наверно подразумевал изменение цены на газ после последнего повышения которое было 1 мая 2016 года . Если брать период май16-сентябрь18 то да, за этот период инфляция более 25%

Но тут не все так просто. Еще надо учитывать насколько выросли реальные доходы населения очищенные от инфляции. За два года этот показатель вырос, но теперь коммуналка облегчит карманы населения что-бы не оставалось сильно много доходов :mrgreen:
И не забывай, что цены на газ рано или поздно должны быть на уровне коммерческих , а это уже в районе 15 тыс.грн , вот тогда станет еще веселее.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28675
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2800 раз.
Подякували: 4615 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Но я думаю ты наверно подразумевал изменение цены на газ после последнего повышения которое было 1 мая 2016 года .

Нет, я подразумевал именно то, что написал. Что цена центрального отопления вырастет менее, чем на уровень инфляции даже за последний год.
Смешное повышение, которое не стоит даже упоминания. В реальности популистическое предвыборное удешевление.
для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 33 грн 44 коп. за 1 кв. м в месяц (сейчас - 31 грн 69 коп., повышение - на 1 грн 75 коп. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-harkove-po ... 37518.html
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:47

Vlad442
Влад, повнимательней надо быть :D
Статья написана 23 октября, 10:53 , а постановление о повышение тарифов официально в газете Урядовый курьер было опубликовано позже, 29 октября, следовательно это повышение тарифов проводилось без учета повышение цены на газ.

Смешное повышение, которое не стоит даже упоминания. В реальности популистическое предвыборное удешевление.


Ути-пути))) Влад, НКРЕКП еще даже не начинало пересматривать тарифы после повышения цены на газ :D
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28675
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2800 раз.
Подякували: 4615 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Vlad442
Влад, повнимательней надо быть
Статья написана 23 октября, 10:53 , а постановление о повышение тарифов официально в газете Урядовый курьер было опубликовано позже, 29 октября, следовательно это повышение тарифов проводилось без учета повышение цены на газ.

Тогда нехорошо получилось. Я поднял арендаторам цену исходя из этих цифр (у нас коммунальные включены в цену аренды). Теперь придется либо еще раз повышать (что не серьезно), либо взять будущее повышение на себя, как убытки.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:04

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Vlad442
Влад, повнимательней надо быть
Статья написана 23 октября, 10:53 , а постановление о повышение тарифов официально в газете Урядовый курьер было опубликовано позже, 29 октября, следовательно это повышение тарифов проводилось без учета повышение цены на газ.

Тогда нехорошо получилось. Я поднял арендаторам цену исходя из этих цифр (у нас коммунальные включены в цену аренды). Теперь придется либо еще раз повышать (что не серьезно), либо взять будущее повышение на себя, как убытки.

Брать убытки на себя - не вариант. Повышайте - скажете: "очень деньги нужны". Это работает.
airmax78
 
Повідомлень: 26599
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:06

  Vlad442 написав:(у нас коммунальные включены в цену аренды). Теперь придется либо еще раз повышать (что не серьезно), либо взять будущее повышение на себя, как убытки.


В идеале надо коммуналку выделять в отдельную статью расходов на которую ты не влияешь и все вопросы в Кабмину.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28675
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2800 раз.
Подякували: 4615 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19282
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:15

  zzzzzz написав:
  change_pm написав:
мое ИМХО, что в удачных проектах в Киеве цены будут расти, подпираемые себестоимостью, неудачные замрут, убитая вторичка продолжит идти вниз.


Конечно возможны исключения но в общем реальные доходы населения после повышения тарифов на коммуналку будут падать , ну а далее по цепочке это зацепит всех. И бизнес, и лендлордов.


тогда народ будет валить еще больше, оставшимся будут повышать оплату.
change_pm
 
Повідомлень: 117
З нами з: 03.02.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  change_pm написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Рынок недвиги будет похож на рынок автомобилей... вернее уже похож... куча вторички на продаже а покупают новострой.... потому что дешевле...

чета нелогично!

что нелогичного? на автобазарах полно машин... а везут из США :)

везут,везут...Битки, последующая эксплуатация там в США которых требует сертификации работ по восстановлению(проверки департаментом специальным, как восстановили биток с нарушенной силовой структурой кузова(рамы) или трансмиссии(ходовой)), поэтому покупают Х5-6й там 2014г.в.к примеру за пятёрку-десятку в зависимости от увала, или РАВ4 2016г.в. за 6-8 - и везут дрова к нам. Двуха - контейнер, 700-800 - барыгам, 2.2-3.5 - полная льготная растаможка и от 2000 восстановление в ара-сервисе до "муха не ипалась", "бабушка за хлебушком и по воскресеньям в церковь".
Конечно они грунтованные ногами и с отрихтованными рычагами и лонжеронами конкуренты тем авто, что куплены у нас новыми за 40-70к$ новыми в салоне и на гарантии часто ещё.
В общем всё как в 90е, не наипёшь лоха-ближнего - день не задался... :evil:
барабашов
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 16.06.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2586258725882589>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1170, 1171, 1172
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11717 2093039
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лис, 2018 13:51
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 208
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167696
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.