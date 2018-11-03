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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лис, 2018 01:12
Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?
уня, кроме тебя - никто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 04 лис, 2018 01:19
барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав: change_pm написав:
чета нелогично!
что нелогичного? на автобазарах полно машин... а везут из США
везут,везут...Битки, последующая эксплуатация там в США которых требует сертификации работ по восстановлению(проверки департаментом специальным, как восстановили биток с нарушенной силовой структурой кузова(рамы) или трансмиссии(ходовой)), поэтому покупают Х5-6й там 2014г.в.к примеру за пятёрку-десятку в зависимости от увала, или РАВ4 2016г.в. за 6-8 - и везут дрова к нам. Двуха - контейнер, 700-800 - барыгам, 2.2-3.5 - полная льготная растаможка и от 2000 восстановление в ара-сервисе до "муха не ипалась", "бабушка за хлебушком и по воскресеньям в церковь".
Конечно они грунтованные ногами и с отрихтованными рычагами и лонжеронами конкуренты тем авто, что куплены у нас новыми за 40-70к$ новыми в салоне и на гарантии часто ещё.
В общем всё как в 90е, не наипёшь лоха-ближнего - день не задался...
я это понимаю, американцы битые, европейцы дизеля с чёрным дымом.... поэтому покупал в салоне в кредит, это гарантия три года
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Додано: Нед 04 лис, 2018 01:20
kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?
уня, кроме тебя - никто
но ведь выгодно же, заполняемость всякими айтишниками будет бешеная
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Оранжевый-хит сезона
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