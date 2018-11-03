Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
что нелогичного? на автобазарах полно машин... а везут из США
везут,везут...Битки, последующая эксплуатация там в США которых требует сертификации работ по восстановлению(проверки департаментом специальным, как восстановили биток с нарушенной силовой структурой кузова(рамы) или трансмиссии(ходовой)), поэтому покупают Х5-6й там 2014г.в.к примеру за пятёрку-десятку в зависимости от увала, или РАВ4 2016г.в. за 6-8 - и везут дрова к нам. Двуха - контейнер, 700-800 - барыгам, 2.2-3.5 - полная льготная растаможка и от 2000 восстановление в ара-сервисе до "муха не ипалась", "бабушка за хлебушком и по воскресеньям в церковь". Конечно они грунтованные ногами и с отрихтованными рычагами и лонжеронами конкуренты тем авто, что куплены у нас новыми за 40-70к$ новыми в салоне и на гарантии часто ещё. В общем всё как в 90е, не наипёшь лоха-ближнего - день не задался...
я это понимаю, американцы битые, европейцы дизеля с чёрным дымом.... поэтому покупал в салоне в кредит, это гарантия три года
ihorkyiv написав:Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558 "Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"
На этом фоне Киев выглядит фаворитом для инвестиций в недвижимость.
Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.
ihorkyiv написав:Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558 "Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"
На этом фоне Киев выглядит фаворитом для инвестиций в недвижимость.
Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.
Убого. Очень убого. Начинаю сомневатся в правильности твоего решения о свале. Зи. Ти ж тіпа бухгалтер, а пишеш як дупомийник 3 розряду.
Тіпа бухгалтеру не відомо де офіси мхп, метінвесту і решти?