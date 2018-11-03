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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2586258725882589

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?


уня, кроме тебя - никто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:19

  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  change_pm написав:чета нелогично!

что нелогичного? на автобазарах полно машин... а везут из США :)

везут,везут...Битки, последующая эксплуатация там в США которых требует сертификации работ по восстановлению(проверки департаментом специальным, как восстановили биток с нарушенной силовой структурой кузова(рамы) или трансмиссии(ходовой)), поэтому покупают Х5-6й там 2014г.в.к примеру за пятёрку-десятку в зависимости от увала, или РАВ4 2016г.в. за 6-8 - и везут дрова к нам. Двуха - контейнер, 700-800 - барыгам, 2.2-3.5 - полная льготная растаможка и от 2000 восстановление в ара-сервисе до "муха не ипалась", "бабушка за хлебушком и по воскресеньям в церковь".
Конечно они грунтованные ногами и с отрихтованными рычагами и лонжеронами конкуренты тем авто, что куплены у нас новыми за 40-70к$ новыми в салоне и на гарантии часто ещё.
В общем всё как в 90е, не наипёшь лоха-ближнего - день не задался... :evil:

я это понимаю, американцы битые, европейцы дизеля с чёрным дымом.... поэтому покупал в салоне в кредит, это гарантия три года
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:20

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?


уня, кроме тебя - никто

но ведь выгодно же, заполняемость всякими айтишниками будет бешеная
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?


уня, кроме тебя - никто

но ведь выгодно же, заполняемость всякими айтишниками будет бешеная


какому вменяемому человеку охота по своей воле ехать на левый берег на деловую встречу
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:15

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558
"Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"

На этом фоне Киев выглядит фаворитом для инвестиций в недвижимость.

Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Суббота, поздний вечер. В ЖК Багговутовский крутится кран, кипит работа. Серж, присмотритесь.

Смотрю с лета 2017, когда по 17000 за метр в трёхе стартовали . Достроят???

Уже от 20к. В том, что достроят, сомнений мало. Кстати, напротив поставили забор - видимо будет еще один ЖК.
Там чуть в сторонке напротив будет строить КГС.
Какое Ваше мнение по поводу данной локации для аренды?
Спасибо!

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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:30

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Крокуємо у ногу з усім світом https://gazeta.ua/articles/life/_ekonom ... vit/867558
"Світ урбанізується. До 2035-го територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Ці процеси прискорюватимуться. Міста гратимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн – насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів"

На этом фоне Киев выглядит фаворитом для инвестиций в недвижимость.

Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.

Убого. Очень убого. Начинаю сомневатся в правильности твоего решения о свале.
Зи. Ти ж тіпа бухгалтер, а пишеш як дупомийник 3 розряду.

Тіпа бухгалтеру не відомо де офіси мхп, метінвесту і решти?
Всім процвітання!
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