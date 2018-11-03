Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:В идеале надо коммуналку выделять в отдельную статью расходов на которую ты не влияешь и все вопросы в Кабмину.
Включение коммуналки в цену аренды имеет интересный эффект. Осенью цену повышают - коммунальные подорожали, сезон, цены выросли и т. п. Весной не снижают. Фактически получается два повышения в год, что лучше отрабатывает инфляцию и рост цен, чем одно, когда коммуналка отдельно. Плюс то, что арндеторы платят фиксированную сумму, как за интернет, и не забивают себе голову лишними мыслями.
Это если нет счетчиков. А если по счетчикам, то разница будет не в Вашу сторону. Так как свет будет включен даже днём, когда никого нет дома, вода станет литься рекой, батареи - включены на всю мощность, при этом будут открыты окна для проветривания. Зачем экономить, если оплата фиксированная. А за перерасход заплатит владелец квартиры .
Gastarbaiter написав:Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.
Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Подтверждаю! Сам из КР. Город тухнет... Квартиры ниже плинтуса упали...
l66 написав:Это если нет счетчиков. А если по счетчикам, то разница будет не в Вашу сторону. Так как свет будет включен даже днём, когда никого нет дома, вода станет литься рекой, батареи - включены на всю мощность, при этом будут открыты окна для проветривания. Зачем экономить, если оплата фиксированная. А за перерасход заплатит владелец квартиры .
Счетчики, естественно, считают отдельно.
Как в Киеве поступают в таком случае? Семья забрала к себе бабульку на досмотр, а ее квартиру сдает. Оформлена субсидия, коммуналки на 5 коп. Или два дома рядом со счетчиками тепла. Один кооперативный, где специальный человек ходит и прикручивает температуру отопления, когда на улице теплеет, другой обычный, где, когда жарко, открывают окна. Прибыль "хорошего" дома ложится в карман арендатору, который случайно там снял.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 04 лис, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:В идеале надо коммуналку выделять в отдельную статью расходов на которую ты не влияешь и все вопросы в Кабмину.
Включение коммуналки в цену аренды имеет интересный эффект. Осенью цену повышают - коммунальные подорожали, сезон, цены выросли и т. п. Весной не снижают. Фактически получается два повышения в год, что лучше отрабатывает инфляцию и рост цен, чем одно, когда коммуналка отдельно. Плюс то, что арндеторы платят фиксированную сумму, как за интернет, и не забивают себе голову лишними мыслями.
Это если нет счетчиков. А если по счетчикам, то разница будет не в Вашу сторону. Так как свет будет включен даже днём, когда никого нет дома, вода станет литься рекой, батареи - включены на всю мощность, при этом будут открыты окна для проветривания. Зачем экономить, если оплата фиксированная. А за перерасход заплатит владелец квартиры .
И у нас в Днепре, и в Харькове платят только отопление пополам и квартплату(200-400грн). Никто тысячу квт и сто кубов воды оплачивать по счётчикам не будет из лендлордов. Для шары по коммуналке есть квартиры посуточно, хлам от 300грн/день, приличные - от 600. Не дешевле 3* гостиницы выходят. Особо умные и наглые арендаторы выезжают на мороз в одних носках как правило, ибо 121ю часто обходят красиво стороной.
Gastarbaiter написав:Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.
Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Подтверждаю! Сам из КР. Город тухнет... Квартиры ниже плинтуса упали...
Например, Запорожье. Промышленный город. Но беда в том, что на предприятиях людям платят невысокие зарплаты, а весь доход идет в карман олигархам, доходы которых растут даже в кризисные годы. В итоге: молодежь уезжает, а стоимость квартир самая низкая из всех областных центров в Украине.
Vlad442 написав:Включение коммуналки в цену аренды имеет интересный эффект. Осенью цену повышают - коммунальные подорожали, сезон, цены выросли и т. п. Весной не снижают. Фактически получается два повышения в год, что лучше отрабатывает инфляцию и рост цен, чем одно, когда коммуналка отдельно. Плюс то, что арндеторы платят фиксированную сумму, как за интернет, и не забивают себе голову лишними мыслями.
Влад, от смотрите. Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции. В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%. Очень люблю при расчетах с арендаторами громко спрашивать - Вы видите какой маленький счет за отопление? Спросите у ваших знакомых - сколько платят они за аналогичную площадь? ))