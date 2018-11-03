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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2588258925902591>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:52

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:В идеале надо коммуналку выделять в отдельную статью расходов на которую ты не влияешь и все вопросы в Кабмину.

Включение коммуналки в цену аренды имеет интересный эффект. Осенью цену повышают - коммунальные подорожали, сезон, цены выросли и т. п. Весной не снижают. Фактически получается два повышения в год, что лучше отрабатывает инфляцию и рост цен, чем одно, когда коммуналка отдельно.
Плюс то, что арндеторы платят фиксированную сумму, как за интернет, и не забивают себе голову лишними мыслями.

Это если нет счетчиков.
А если по счетчикам, то разница будет не в Вашу сторону.
Так как свет будет включен даже днём, когда никого нет дома, вода станет литься рекой, батареи - включены на всю мощность, при этом будут открыты окна для проветривания.
Зачем экономить, если оплата фиксированная.
А за перерасход заплатит владелец квартиры . :wink:
l66
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:58

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
уня, кроме тебя - никто

но ведь выгодно же, заполняемость всякими айтишниками будет бешеная


какому вменяемому человеку охота по своей воле ехать на левый берег на деловую встречу

на Позняках очень много молодой рабочей силы, а это важно сейчас
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вы заметили что Владик слово в слово повторяет теории Натахи из ЖК Вонючка
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:04

  Оранжевый-хит сезона написав:на Позняках очень много молодой рабочей силы, а это важно сейчас

Несколько лет обсуждали тему Киев-Сити на Позняках, выделяли средства на проекты, проводили конкурсы, делали макеты, презентации, короче, распиливали бюджет.
В итоге - на этом месте строят дома. 8)
l66
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.

Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Подтверждаю! Сам из КР. Город тухнет...
Квартиры ниже плинтуса упали...

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5396669
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:07

  Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?

На ПОХе отсутствует бизнес среда.
А отсутствует она в связи удаленностью ПОХа от делового центра города Киева.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:Это если нет счетчиков.
А если по счетчикам, то разница будет не в Вашу сторону.
Так как свет будет включен даже днём, когда никого нет дома, вода станет литься рекой, батареи - включены на всю мощность, при этом будут открыты окна для проветривания.
Зачем экономить, если оплата фиксированная.
А за перерасход заплатит владелец квартиры .

Счетчики, естественно, считают отдельно.

Как в Киеве поступают в таком случае? Семья забрала к себе бабульку на досмотр, а ее квартиру сдает. Оформлена субсидия, коммуналки на 5 коп.
Или два дома рядом со счетчиками тепла. Один кооперативный, где специальный человек ходит и прикручивает температуру отопления, когда на улице теплеет, другой обычный, где, когда жарко, открывают окна. Прибыль "хорошего" дома ложится в карман арендатору, который случайно там снял.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 04 лис, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:10

  l66 написав:
  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:В идеале надо коммуналку выделять в отдельную статью расходов на которую ты не влияешь и все вопросы в Кабмину.

Включение коммуналки в цену аренды имеет интересный эффект. Осенью цену повышают - коммунальные подорожали, сезон, цены выросли и т. п. Весной не снижают. Фактически получается два повышения в год, что лучше отрабатывает инфляцию и рост цен, чем одно, когда коммуналка отдельно.
Плюс то, что арндеторы платят фиксированную сумму, как за интернет, и не забивают себе голову лишними мыслями.

Это если нет счетчиков.
А если по счетчикам, то разница будет не в Вашу сторону.
Так как свет будет включен даже днём, когда никого нет дома, вода станет литься рекой, батареи - включены на всю мощность, при этом будут открыты окна для проветривания.
Зачем экономить, если оплата фиксированная.
А за перерасход заплатит владелец квартиры . :wink:

И у нас в Днепре, и в Харькове платят только отопление пополам и квартплату(200-400грн). Никто тысячу квт и сто кубов воды оплачивать по счётчикам не будет из лендлордов. Для шары по коммуналке есть квартиры посуточно, хлам от 300грн/день, приличные - от 600. Не дешевле 3* гостиницы выходят.
Особо умные и наглые арендаторы выезжают на мороз в одних носках как правило, ибо 121ю часто обходят красиво стороной.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:14

  5396669 написав:
Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.

Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Подтверждаю! Сам из КР. Город тухнет...
Квартиры ниже плинтуса упали...

Например, Запорожье.
Промышленный город.
Но беда в том, что на предприятиях людям платят невысокие зарплаты, а весь доход идет в карман олигархам, доходы которых растут даже в кризисные годы.
В итоге: молодежь уезжает, а стоимость квартир самая низкая из всех областных центров в Украине.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:22

  Vlad442 написав:Включение коммуналки в цену аренды имеет интересный эффект. Осенью цену повышают - коммунальные подорожали, сезон, цены выросли и т. п. Весной не снижают. Фактически получается два повышения в год, что лучше отрабатывает инфляцию и рост цен, чем одно, когда коммуналка отдельно.
Плюс то, что арндеторы платят фиксированную сумму, как за интернет, и не забивают себе голову лишними мыслями.

Влад, от смотрите.
Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции.
В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%.
Очень люблю при расчетах с арендаторами громко спрашивать - Вы видите какой маленький счет за отопление? Спросите у ваших знакомых - сколько платят они за аналогичную площадь? ))
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