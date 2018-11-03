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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2588258925902591

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:22

  l66 написав:
  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:В идеале надо коммуналку выделять в отдельную статью расходов на которую ты не влияешь и все вопросы в Кабмину.

Включение коммуналки в цену аренды имеет интересный эффект. Осенью цену повышают - коммунальные подорожали, сезон, цены выросли и т. п. Весной не снижают. Фактически получается два повышения в год, что лучше отрабатывает инфляцию и рост цен, чем одно, когда коммуналка отдельно.
Плюс то, что арндеторы платят фиксированную сумму, как за интернет, и не забивают себе голову лишними мыслями.

Это если нет счетчиков.
А если по счетчикам, то разница будет не в Вашу сторону.
Так как свет будет включен даже днём, когда никого нет дома, вода станет литься рекой, батареи - включены на всю мощность, при этом будут открыты окна для проветривания.
Зачем экономить, если оплата фиксированная.
А за перерасход заплатит владелец квартиры . :wink:

какие счётчики в Харькове? может на электричество у них и есть счётчики и то не факт :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:27

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?

На ПОХе отсутствует бизнес среда.
А отсутствует она в связи удаленностью ПОХа от делового центра города Киева.

Там сейчас много востребованной рабочей силы, что важно для бизнеса.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:31

  l66 написав:
  5396669 написав:
Vlad442 написав:Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Подтверждаю! Сам из КР. Город тухнет...
Квартиры ниже плинтуса упали...

Например, Запорожье.
Промышленный город.
Но беда в том, что на предприятиях людям платят невысокие зарплаты, а весь доход идет в карман олигархам, доходы которых растут даже в кризисные годы.
В итоге: молодежь уезжает, а стоимость квартир самая низкая из всех областных центров в Украине.

у знакомого там 2000 квадратов комерческих площадей.... сейчас сдаёт за комуналь.... запишу в свой список городов куда можно уехать на пенсию...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:32

  l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:на Позняках очень много молодой рабочей силы, а это важно сейчас

Несколько лет обсуждали тему Киев-Сити на Позняках, выделяли средства на проекты, проводили конкурсы, делали макеты, презентации, короче, распиливали бюджет.
В итоге - на этом месте строят дома. 8)

а где можно почитать?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
  l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:на Позняках очень много молодой рабочей силы, а это важно сейчас

Несколько лет обсуждали тему Киев-Сити на Позняках, выделяли средства на проекты, проводили конкурсы, делали макеты, презентации, короче, распиливали бюджет.
В итоге - на этом месте строят дома. 8)

а где можно почитать?

Было много информации в интернете.
Например,

https://youtu.be/PzyXJhWaOfQ

https://www.segodnya.ua/kiev/kpower/ctroitelctvo-kiev-citi-ctartuet-v-2014-hodu.html
l66
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:39

  UA написав:Влад, от смотрите.
Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции.
В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%.

Это как это?
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