Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав:В идеале надо коммуналку выделять в отдельную статью расходов на которую ты не влияешь и все вопросы в Кабмину.
Включение коммуналки в цену аренды имеет интересный эффект. Осенью цену повышают - коммунальные подорожали, сезон, цены выросли и т. п. Весной не снижают. Фактически получается два повышения в год, что лучше отрабатывает инфляцию и рост цен, чем одно, когда коммуналка отдельно. Плюс то, что арндеторы платят фиксированную сумму, как за интернет, и не забивают себе голову лишними мыслями.
Это если нет счетчиков. А если по счетчикам, то разница будет не в Вашу сторону. Так как свет будет включен даже днём, когда никого нет дома, вода станет литься рекой, батареи - включены на всю мощность, при этом будут открыты окна для проветривания. Зачем экономить, если оплата фиксированная. А за перерасход заплатит владелец квартиры .
какие счётчики в Харькове? может на электричество у них и есть счётчики и то не факт
Vlad442 написав:Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Подтверждаю! Сам из КР. Город тухнет... Квартиры ниже плинтуса упали...
Например, Запорожье. Промышленный город. Но беда в том, что на предприятиях людям платят невысокие зарплаты, а весь доход идет в карман олигархам, доходы которых растут даже в кризисные годы. В итоге: молодежь уезжает, а стоимость квартир самая низкая из всех областных центров в Украине.
у знакомого там 2000 квадратов комерческих площадей.... сейчас сдаёт за комуналь.... запишу в свой список городов куда можно уехать на пенсию...
UA написав:Влад, от смотрите. Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции. В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%.