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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2589259025912592>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:31

  l66 написав:
  5396669 написав:
Vlad442 написав:Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Подтверждаю! Сам из КР. Город тухнет...
Квартиры ниже плинтуса упали...

Например, Запорожье.
Промышленный город.
Но беда в том, что на предприятиях людям платят невысокие зарплаты, а весь доход идет в карман олигархам, доходы которых растут даже в кризисные годы.
В итоге: молодежь уезжает, а стоимость квартир самая низкая из всех областных центров в Украине.

у знакомого там 2000 квадратов комерческих площадей.... сейчас сдаёт за комуналь.... запишу в свой список городов куда можно уехать на пенсию...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:32

  l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:на Позняках очень много молодой рабочей силы, а это важно сейчас

Несколько лет обсуждали тему Киев-Сити на Позняках, выделяли средства на проекты, проводили конкурсы, делали макеты, презентации, короче, распиливали бюджет.
В итоге - на этом месте строят дома. 8)

а где можно почитать?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
  l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:на Позняках очень много молодой рабочей силы, а это важно сейчас

Несколько лет обсуждали тему Киев-Сити на Позняках, выделяли средства на проекты, проводили конкурсы, делали макеты, презентации, короче, распиливали бюджет.
В итоге - на этом месте строят дома. 8)

а где можно почитать?

Было много информации в интернете.
Например,

https://telegraf.com.ua/biznes/nedvizhimost/179876-opredeleno-mesto-sozdaniya-kiev-siti-eto-budet-knyazhiy-zaton.html

https://youtu.be/PzyXJhWaOfQ

https://www.segodnya.ua/kiev/kpower/ctroitelctvo-kiev-citi-ctartuet-v-2014-hodu.html
Востаннє редагувалось l66 в Нед 04 лис, 2018 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:39

  UA написав:Влад, от смотрите.
Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции.
В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%.

Это как это?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:50

  airmax78 написав:
  UA написав:Влад, от смотрите.
Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции.
В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%.

Это как это?

В одной заложить окна
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:51

Оранжевый-хит сезона
так если оплата по прописанным в сдаваемом шлаке - в чём проблема перерасхода?
плюсуем условно тысячу к аренде - пополам её - и добавляем к допустим 4-5кгрн суммы именно аренды.
А счётчики крутить и не платить - это сразу на вылет. В ту прелесть за 2400, что вытерли на ОЛХе сразу, как тут выложили и флаю на заметку взять предложили.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 04 лис, 2018 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:04

  Долярчик написав:...ну от ще років 5, ну 10 і забудують ВСІ хороші/злачні місця... - і, напевно, не важливо, Київ це, Львів, чи Одеса....

- і от тоді, заскакувати в котловани, вже не буде цікаво/не буде сенсу(а кому цікаво застрягати в "іпенях-іпенів"?
) ..... - то що, тоді купівля/продаж серед лендлордів буде лише змагатись за локацію..... - а тут вже купити "нижче ринку", наприклад, на 20-30%, як котлован - не вийде?!

:?:
... то які думки стосовно цього?
:?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Влад, от смотрите.
Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции.
В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%.
Очень люблю при расчетах с арендаторами громко спрашивать - Вы видите какой маленький счет за отопление? Спросите у ваших знакомых - сколько платят они за аналогичную площадь? ))

Если отопление по счетчику, то за все счетчики платит арендатор, но у нас таких вариантов менее 1% рынка аренды, потому что строят на порядок меньше.
По поводу "спросите знакомых", большинство арендаторов вообще не в курсе коммунальных платежей. Для них аренда это такси, где пассажира не волнует цена бензина.
Я не защищаю эту модель. Традиционно в разных городах сложилась разная практика. И у одной, и у другой есть свои плюсы и минусы. Есть даже промежуточный вариант, когда отопление пополам.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:38

Я хочу 70% экономии. Ну ок, хотя бы 50%. У меня горизонтальная разводка и окна Dr.Mengele. Что делать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:43

  airmax78 написав:Я хочу 70% экономии. Ну ок, хотя бы 50%. У меня горизонтальная разводка и окна Dr.Mengele. Что делать?

покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла
Оранжевый-хит сезона
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