Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Подтверждаю! Сам из КР. Город тухнет... Квартиры ниже плинтуса упали...
Например, Запорожье. Промышленный город. Но беда в том, что на предприятиях людям платят невысокие зарплаты, а весь доход идет в карман олигархам, доходы которых растут даже в кризисные годы. В итоге: молодежь уезжает, а стоимость квартир самая низкая из всех областных центров в Украине.
у знакомого там 2000 квадратов комерческих площадей.... сейчас сдаёт за комуналь.... запишу в свой список городов куда можно уехать на пенсию...
UA написав:Влад, от смотрите. Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции. В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%.
UA написав:Влад, от смотрите. Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции. В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%.
Оранжевый-хит сезона так если оплата по прописанным в сдаваемом шлаке - в чём проблема перерасхода? плюсуем условно тысячу к аренде - пополам её - и добавляем к допустим 4-5кгрн суммы именно аренды. А счётчики крутить и не платить - это сразу на вылет. В ту прелесть за 2400, что вытерли на ОЛХе сразу, как тут выложили и флаю на заметку взять предложили.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 04 лис, 2018 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:...ну от ще років 5, ну 10 і забудують ВСІ хороші/злачні місця... - і, напевно, не важливо, Київ це, Львів, чи Одеса....
- і от тоді, заскакувати в котловани, вже не буде цікаво/не буде сенсу(а кому цікаво застрягати в "іпенях-іпенів"? ) ..... - то що, тоді купівля/продаж серед лендлордів буде лише змагатись за локацію..... - а тут вже купити "нижче ринку", наприклад, на 20-30%, як котлован - не вийде?!
... то які думки стосовно цього?
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UA написав:Влад, от смотрите. Купив две одинаковые квартиры, в одном доме с горизонтальной разводкой отопления, я могу сделать ремонт в этих квартирах, по разной концепции. В результате разница в счетах за отопление может достигать 70%. Очень люблю при расчетах с арендаторами громко спрашивать - Вы видите какой маленький счет за отопление? Спросите у ваших знакомых - сколько платят они за аналогичную площадь? ))
Если отопление по счетчику, то за все счетчики платит арендатор, но у нас таких вариантов менее 1% рынка аренды, потому что строят на порядок меньше. По поводу "спросите знакомых", большинство арендаторов вообще не в курсе коммунальных платежей. Для них аренда это такси, где пассажира не волнует цена бензина. Я не защищаю эту модель. Традиционно в разных городах сложилась разная практика. И у одной, и у другой есть свои плюсы и минусы. Есть даже промежуточный вариант, когда отопление пополам.