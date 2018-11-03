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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2589259025912592

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Я хочу 70% экономии. Ну ок, хотя бы 50%. У меня горизонтальная разводка и окна Dr.Mengele. Что делать?

покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла

Подогрев обратки: похоже на городскую легенду. Как он работает? За счет чего экономия? Ведь на то, чтобы нагреть воду в системе отопления, тот же объем, что был в ней использован, нужно примерно столько же энергии, сколько ушло на обогрев дома/квартиры. Разве нет? Тогда какой в этом смысл?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:59

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Я хочу 70% экономии. Ну ок, хотя бы 50%. У меня горизонтальная разводка и окна Dr.Mengele. Что делать?

покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла

Подогрев обратки: похоже на городскую легенду. Как он работает? За счет чего экономия? Ведь на то, чтобы нагреть воду в системе отопления, тот же объем, что был в ней использован, нужно примерно столько же энергии, сколько ушло на обогрев дома/квартиры. Разве нет? Тогда какой в этом смысл?

Греется датчик.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
у знакомого там 2000 квадратов комерческих площадей.... сейчас сдаёт за комуналь.... запишу в свой список городов куда можно уехать на пенсию...
[/quote]

нищета и преступность - они же рука об руку идут. не уверен, что пенсу из Киева будет комфортно в Запорожье. Может Львов?
Или экстрим вариант, себе такое думаю, Хайнань?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:10

  change_pm написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
у знакомого там 2000 квадратов комерческих площадей.... сейчас сдаёт за комуналь.... запишу в свой список городов куда можно уехать на пенсию...


нищета и преступность - они же рука об руку идут. не уверен, что пенсу из Киева будет комфортно в Запорожье. Может Львов?
Или экстрим вариант, себе такое думаю, Хайнань?

Не думаю, что в Запорожье преступность выше, чем в Киеве.
Зона комфорта у каждого своя.
Но зачем на пенсии переезжать в экологически грязный город?
А пока чел достигнет пенсионного возраста - все может коренным образом поменяться, так сказать перевернуться с ног на голову. :wink:
l66
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:12

  Vlad442 написав:На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.

Це логічно. Населення зменшується/виїжджає, а в обл. центрах будуть купу житла. -- десь повинні бути забиті вікна.
Мені здається наступний "удар" буде по районним центрам. Роботи в районних центрах немає, міграції з сіл вже немає, ціни на продукти/товари не нижчі від обл. центрів.
І думаю містам(а особливо Одесі, Києву) нічого не загрожує. Розкуплять ті квартири без проблем (ну може трішки знизять ціни).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:20

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.

Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.

Я думаю, вы в курсе, что Ареселлор имеет офис в Киеве с продажниками и Директором по сотрудничеству с органами власти (!). Также, думаю, вы понимаете, что эти люди работают не за 8000, как работяги в Кривом Роге. Допускаю, что кто-то из них может даже арендовать какой-нибудь ПОХ у местных лендлордов. А кто-то, возможно, примеряется к Серебрянной миле. По дороге на работу они пьют кофе и дают возможность киевским баристам зарабатывать на айфоны. И т.д.
А теперь попробуйте оценить перспективы этого офиса, его сотрудников и отдельно взятых лендлордов, если завод остановится. Что будет, если остановятся сотни предприятий по всей Украине, чей менеджмент и бек-офис сидят в Киеве?
Gastarbaiter
 
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