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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:55
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Я хочу 70% экономии. Ну ок, хотя бы 50%. У меня горизонтальная разводка и окна Dr.Mengele. Что делать?
покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла
Подогрев обратки: похоже на городскую легенду. Как он работает? За счет чего экономия? Ведь на то, чтобы нагреть воду в системе отопления, тот же объем, что был в ней использован, нужно примерно столько же энергии, сколько ушло на обогрев дома/квартиры. Разве нет? Тогда какой в этом смысл?
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airmax78
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Додано: Нед 04 лис, 2018 11:59
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Я хочу 70% экономии. Ну ок, хотя бы 50%. У меня горизонтальная разводка и окна Dr.Mengele. Что делать?
покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла
Подогрев обратки: похоже на городскую легенду. Как он работает? За счет чего экономия? Ведь на то, чтобы нагреть воду в системе отопления, тот же объем, что был в ней использован, нужно примерно столько же энергии, сколько ушло на обогрев дома/квартиры. Разве нет? Тогда какой в этом смысл?
Греется датчик.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 12:01
Оранжевый-хит сезона написав:
у знакомого там 2000 квадратов комерческих площадей.... сейчас сдаёт за комуналь.... запишу в свой список городов куда можно уехать на пенсию...
[/quote]
нищета и преступность - они же рука об руку идут. не уверен, что пенсу из Киева будет комфортно в Запорожье. Может Львов?
Или экстрим вариант, себе такое думаю, Хайнань?
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change_pm
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Додано: Нед 04 лис, 2018 12:10
change_pm написав: Оранжевый-хит сезона написав:
у знакомого там 2000 квадратов комерческих площадей.... сейчас сдаёт за комуналь.... запишу в свой список городов куда можно уехать на пенсию...
нищета и преступность - они же рука об руку идут. не уверен, что пенсу из Киева будет комфортно в Запорожье. Может Львов?
Или экстрим вариант, себе такое думаю, Хайнань?
Не думаю, что в Запорожье преступность выше, чем в Киеве.
Зона комфорта у каждого своя.
Но зачем на пенсии переезжать в экологически грязный город?
А пока чел достигнет пенсионного возраста - все может коренным образом поменяться, так сказать перевернуться с ног на голову.
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l66
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Додано: Нед 04 лис, 2018 12:12
Vlad442 написав:
На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.
Це логічно. Населення зменшується/виїжджає, а в обл. центрах будуть купу житла. -- десь повинні бути забиті вікна.
Мені здається наступний "удар" буде по районним центрам. Роботи в районних центрах немає, міграції з сіл вже немає, ціни на продукти/товари не нижчі від обл. центрів.
І думаю містам(а особливо Одесі, Києву) нічого не загрожує. Розкуплять ті квартири без проблем (ну може трішки знизять ціни).
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andrijk777
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Додано: Нед 04 лис, 2018 12:20
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.
Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Я думаю, вы в курсе, что Ареселлор имеет офис в Киеве с продажниками и Директором по сотрудничеству с органами власти (!). Также, думаю, вы понимаете, что эти люди работают не за 8000, как работяги в Кривом Роге. Допускаю, что кто-то из них может даже арендовать какой-нибудь ПОХ у местных лендлордов. А кто-то, возможно, примеряется к Серебрянной миле. По дороге на работу они пьют кофе и дают возможность киевским баристам зарабатывать на айфоны. И т.д.
А теперь попробуйте оценить перспективы этого офиса, его сотрудников и отдельно взятых лендлордов, если завод остановится. Что будет, если остановятся сотни предприятий по всей Украине, чей менеджмент и бек-офис сидят в Киеве?
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Gastarbaiter
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