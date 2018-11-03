RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25902591259225932594>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:12

  Vlad442 написав:На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.

Це логічно. Населення зменшується/виїжджає, а в обл. центрах будуть купу житла. -- десь повинні бути забиті вікна.
Мені здається наступний "удар" буде по районним центрам. Роботи в районних центрах немає, міграції з сіл вже немає, ціни на продукти/товари не нижчі від обл. центрів.
І думаю містам(а особливо Одесі, Києву) нічого не загрожує. Розкуплять ті квартири без проблем (ну може трішки знизять ціни).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 11.11.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:20

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.

Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.

Я думаю, вы в курсе, что Ареселлор имеет офис в Киеве с продажниками и Директором по сотрудничеству с органами власти (!). Также, думаю, вы понимаете, что эти люди работают не за 8000, как работяги в Кривом Роге. Допускаю, что кто-то из них может даже арендовать какой-нибудь ПОХ у местных лендлордов. А кто-то, возможно, примеряется к Серебрянной миле. По дороге на работу они пьют кофе и дают возможность киевским баристам зарабатывать на айфоны. И т.д.
А теперь попробуйте оценить перспективы этого офиса, его сотрудников и отдельно взятых лендлордов, если завод остановится. Что будет, если остановятся сотни предприятий по всей Украине, чей менеджмент и бек-офис сидят в Киеве?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 450
З нами з: 26.02.18
Подякував: 113 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:16

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла

Подогрев обратки: похоже на городскую легенду. Как он работает? За счет чего экономия? Ведь на то, чтобы нагреть воду в системе отопления, тот же объем, что был в ней использован, нужно примерно столько же энергии, сколько ушло на обогрев дома/квартиры. Разве нет? Тогда какой в этом смысл?

Греется датчик.

Так это же легко обнаружить. У всех тепловые счетчики находятся в МОПах - к ним есть доступ. Реально - тупой беспредел.
airmax78
 
Повідомлень: 26606
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:24

  airmax78 написав:Так это же легко обнаружить. У всех тепловые счетчики находятся в МОПах - к ним есть доступ.


Не у всех. Часто пару квартир отделяются, например, в дополнительный тамбур с дверью на ключ.
Хотя всё равно стремно ради нескольких сотен гривен в месяц позориться.
freeze
4
 
Повідомлень: 8423
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3363 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:27

  freeze написав:
  airmax78 написав:Так это же легко обнаружить. У всех тепловые счетчики находятся в МОПах - к ним есть доступ.


Не у всех. Часто пару квартир отделяются, например, в дополнительный тамбур с дверью на ключ.

Ни один жэк, ни одна УК не разрешит захватить шкаф со счетчиками.
airmax78
 
Повідомлень: 26606
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:нужен совет, джентльмены
в рамках субботнего офтопа - где лучше всего снять паровоз? я считаю на петровском и жд мостах, но может есть и еще предложения?
В смысле локомотив? Не исторический же реальный паровоз?
Кроме мостов может быть хороший вид на участках где ЖД на насыпях посреди леса, в частности на участках до и после петровского моста, пока все листья ещё не облетели.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22471
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5036 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:31

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Я хочу 70% экономии. Ну ок, хотя бы 50%. У меня горизонтальная разводка и окна Dr.Mengele. Что делать?

покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла

Подогрев обратки: похоже на городскую легенду. Как он работает? За счет чего экономия? Ведь на то, чтобы нагреть воду в системе отопления, тот же объем, что был в ней использован, нужно примерно столько же энергии, сколько ушло на обогрев дома/квартиры. Разве нет? Тогда какой в этом смысл?

Airmax, да ведь элементарно: оформляетесь на минималку, берете субсидию + мутки со счетчиками, машинку на б***, вискарь и икру на новогодний стол можно просто стырить из магазина. И все, вы мегаэкономный среднестатистический украинец и с презрением взираете на законопослушных лошков.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 450
З нами з: 26.02.18
Подякував: 113 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?
Потому что это просто перенаселенный спальник
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22471
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5036 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:нужен совет, джентльмены
в рамках субботнего офтопа - где лучше всего снять паровоз? я считаю на петровском и жд мостах, но может есть и еще предложения?
В смысле локомотив? Не исторический же реальный паровоз?
Кроме мостов может быть хороший вид на участках где ЖД на насыпях посреди леса, в частности на участках до и после петровского моста, пока все листья ещё не облетели.


именно шо паровоз, сегодня в честь праздника будет ехать, через 10 мин стартует с жд вокзала)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 05.06.16
Подякував: 265 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?


уня, кроме тебя - никто

но ведь выгодно же, заполняемость всякими айтишниками будет бешеная


Айтишным конторам не нужен бизнес центр. И их и так хватает и на ПОХе и даже на Красном хуторе
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22471
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5036 раз.
 
Профіль
5
1
1
  #<1 ... 25902591259225932594>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1170, 1171, 1172
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11717 2093300
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лис, 2018 13:51
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 209
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167707
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.