Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.
Це логічно. Населення зменшується/виїжджає, а в обл. центрах будуть купу житла. -- десь повинні бути забиті вікна. Мені здається наступний "удар" буде по районним центрам. Роботи в районних центрах немає, міграції з сіл вже немає, ціни на продукти/товари не нижчі від обл. центрів. І думаю містам(а особливо Одесі, Києву) нічого не загрожує. Розкуплять ті квартири без проблем (ну може трішки знизять ціни).
Gastarbaiter написав:Думаете, что Киев способен сам себя обеспечить? Может быть в Киеве какие-то основные экспорто-ориентированные производства находятся? Капитанский мостик без остального корабля бесполезен и утонет вместе с ним.
Кривой Рог способен сам себя осеспечить, но почему-то там цены ниже, чем в Киеве и, думаю, что даже ниже сопоставимого по размерам города ЗУ без промышленности.
Я думаю, вы в курсе, что Ареселлор имеет офис в Киеве с продажниками и Директором по сотрудничеству с органами власти (!). Также, думаю, вы понимаете, что эти люди работают не за 8000, как работяги в Кривом Роге. Допускаю, что кто-то из них может даже арендовать какой-нибудь ПОХ у местных лендлордов. А кто-то, возможно, примеряется к Серебрянной миле. По дороге на работу они пьют кофе и дают возможность киевским баристам зарабатывать на айфоны. И т.д. А теперь попробуйте оценить перспективы этого офиса, его сотрудников и отдельно взятых лендлордов, если завод остановится. Что будет, если остановятся сотни предприятий по всей Украине, чей менеджмент и бек-офис сидят в Киеве?
Оранжевый-хит сезона написав:покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла
Подогрев обратки: похоже на городскую легенду. Как он работает? За счет чего экономия? Ведь на то, чтобы нагреть воду в системе отопления, тот же объем, что был в ней использован, нужно примерно столько же энергии, сколько ушло на обогрев дома/квартиры. Разве нет? Тогда какой в этом смысл?
Греется датчик.
Так это же легко обнаружить. У всех тепловые счетчики находятся в МОПах - к ним есть доступ. Реально - тупой беспредел.
kingkongovets написав:нужен совет, джентльмены в рамках субботнего офтопа - где лучше всего снять паровоз? я считаю на петровском и жд мостах, но может есть и еще предложения?
В смысле локомотив? Не исторический же реальный паровоз? Кроме мостов может быть хороший вид на участках где ЖД на насыпях посреди леса, в частности на участках до и после петровского моста, пока все листья ещё не облетели.
airmax78 написав:Я хочу 70% экономии. Ну ок, хотя бы 50%. У меня горизонтальная разводка и окна Dr.Mengele. Что делать?
покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла
Подогрев обратки: похоже на городскую легенду. Как он работает? За счет чего экономия? Ведь на то, чтобы нагреть воду в системе отопления, тот же объем, что был в ней использован, нужно примерно столько же энергии, сколько ушло на обогрев дома/квартиры. Разве нет? Тогда какой в этом смысл?
Airmax, да ведь элементарно: оформляетесь на минималку, берете субсидию + мутки со счетчиками, машинку на б***, вискарь и икру на новогодний стол можно просто стырить из магазина. И все, вы мегаэкономный среднестатистический украинец и с презрением взираете на законопослушных лошков.
kingkongovets написав:нужен совет, джентльмены в рамках субботнего офтопа - где лучше всего снять паровоз? я считаю на петровском и жд мостах, но может есть и еще предложения?
В смысле локомотив? Не исторический же реальный паровоз? Кроме мостов может быть хороший вид на участках где ЖД на насыпях посреди леса, в частности на участках до и после петровского моста, пока все листья ещё не облетели.
именно шо паровоз, сегодня в честь праздника будет ехать, через 10 мин стартует с жд вокзала)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.