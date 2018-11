Додано: Нед 04 лис, 2018 13:36

Faceless написав: kingkongovets написав: нужен совет, джентльмены

в рамках субботнего офтопа - где лучше всего снять паровоз? я считаю на петровском и жд мостах, но может есть и еще предложения? В смысле локомотив? Не исторический же реальный паровоз?

Кроме мостов может быть хороший вид на участках где ЖД на насыпях посреди леса, в частности на участках до и после петровского моста, пока все листья ещё не облетели. В смысле локомотив? Не исторический же реальный паровоз?Кроме мостов может быть хороший вид на участках где ЖД на насыпях посреди леса, в частности на участках до и после петровского моста, пока все листья ещё не облетели.



именно шо паровоз, сегодня в честь праздника будет ехать, через 10 мин стартует с жд вокзала) именно шо паровоз, сегодня в честь праздника будет ехать, через 10 мин стартует с жд вокзала)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.