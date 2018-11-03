Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ни один жэк, ни одна УК не разрешит захватить шкаф со счетчиками.
Это некоторый идеальный жэк, а не "ни один". В моем комплексе в "звездочках" очень много случаев, когда люди меняют дверь от застройщика, а старой отгораживают себе большой тамбур на две квартиры, захватывая шкаф со счетчиками. В половине случаев и с чужим. Жэку на все пофиг.
Gastarbaiter написав:Что будет, если остановятся сотни предприятий по всей Украине, чей менеджмент и бек-офис сидят в Киеве?
Не остановятся. Это оторванные от жизни фантазии. Если остановятся, то это будет пустая ничейная земля. Государство Украина исчезнет с карты мира. Вы в это верите? К тому же вы переоцениваете влияние нескольких человек из киевского офиса на лес кранов в городе.
kingkongovets написав:нужен совет, джентльмены в рамках субботнего офтопа - где лучше всего снять паровоз? я считаю на петровском и жд мостах, но может есть и еще предложения?
В смысле локомотив? Не исторический же реальный паровоз? Кроме мостов может быть хороший вид на участках где ЖД на насыпях посреди леса, в частности на участках до и после петровского моста, пока все листья ещё не облетели.
Сегодня, 4 ноября, по случаю Дня железнодорожника Украины в Киеве будет курсировать праздничный ретропоезд №897/898.
Состав поезда будет представлен пятью комфортабельными вагонами с местами для сидения и вагоном-рестораном.
Праздничный поезд поведет паровоз серии Л 4600, 1952 года постройки, во главе с локомотивной бригадой из депо станции Сновск, основанной в 1873 году и являющийся базовым предприятием по обслуживанию паровозов в Украине.
Поезд будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский - Киев-Волынский - Киев-Петровка - Дарница - Киев-Демеевский - Киев-Пассажирский.
Vlad442 написав:На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.
Це логічно. Населення зменшується/виїжджає, а в обл. центрах будуть купу житла. -- десь повинні бути забиті вікна. Мені здається наступний "удар" буде по районним центрам. Роботи в районних центрах немає, міграції з сіл вже немає, ціни на продукти/товари не нижчі від обл. центрів. І думаю містам(а особливо Одесі, Києву) нічого не загрожує. Розкуплять ті квартири без проблем (ну може трішки знизять ціни).
Этот удар непрерывно приходится в разных пропорциях и с разным знаком на всех. Недавно Днепр потерял статус города-миллионника.
airmax78 написав:Ни один жэк, ни одна УК не разрешит захватить шкаф со счетчиками.
Это некоторый идеальный жэк, а не "ни один". В моем комплексе в "звездочках" очень много случаев, когда люди меняют дверь от застройщика, а старой отгораживают себе большой тамбур на две квартиры, захватывая шкаф со счетчиками. В половине случаев и с чужим. Жэку на все пофиг.
Это не люди. Поэтому я и говорю: нормальному человеку нельзя покупать квартиру в доме с уепищной УК и кучей соседей жлобов и уе6анов. Ни под сдачу, ни, тем более, для себя.
Gastarbaiter написав:Что будет, если остановятся сотни предприятий по всей Украине, чей менеджмент и бек-офис сидят в Киеве?
Не остановятся. Это оторванные от жизни фантазии. Если остановятся, то это будет пустая ничейная земля. Государство Украина исчезнет с карты мира. Вы в это верите? К тому же вы переоцениваете влияние нескольких человек из киевского офиса на лес кранов в городе.
Вы смотрите на ситуацию слишком прямолинейно. -1 человек в офисе = -1 потребитель на КРЖН. На самом деле, 1 человек в офисе (получающий бабло из источников вне Киева) частично содержит несколько других, занятых в сфере обслуживания и торговли. Таксисты, баристы, продавцы, парикмахеры и т.д. Все эти люди живут где-то в Киеве, арендуют или владеют недвижимостью. Сократили 10 человек в офисе - остались без заработка еще 10-15 из других сфер. А дальше пойдет цепная реакция. В том числе и на рынке недвижимости. Это, конечно, негативный сценарий и запас прочности еще не исчерпан окончательно. Экономика страны очень инерционна и изменения не происходят за 1 день или даже месяц. Но я не вижу факторов, которые бы работали в обратную сторону.
airmax78 написав:Это не люди. Поэтому я и говорю: нормальному человеку нельзя покупать квартиру в доме с уепищной УК и кучей соседей жлобов и уе6анов. Ни под сдачу, ни, тем более, для себя.
Это именно люди, которых большинство. Пора перестать возмущаться, что реальный мир не соответствует вашим представлениям, как он должен быть устроен.
Мир же не ограничивается нашей страной восторжествовавшего жлобства. И если что-то, что абсолютно дико во всем цивилизованном мире, считается нормальным у нас (хотя уже, на самом деле, не считается - в моем доме одни такие уепаны попытались отделить себе тамбур - сейчас сидят без электричества) - это не означает, что это на самом деле нормально и не стоит с этим бороться.
у знакомого там 2000 квадратов комерческих площадей.... сейчас сдаёт за комуналь.... запишу в свой список городов куда можно уехать на пенсию...
нищета и преступность - они же рука об руку идут. не уверен, что пенсу из Киева будет комфортно в Запорожье. Может Львов? Или экстрим вариант, себе такое думаю, Хайнань?[/quote] Львов, Одесса и Киев по моей теории будут дорогими. Нужно выбрать на пенсию обл центр где дёшево и комфортно, близко к морю. Запорожье, Николаев, Херсон.
change_pm написав: нищета и преступность - они же рука об руку идут. не уверен, что пенсу из Киева будет комфортно в Запорожье. Может Львов? Или экстрим вариант, себе такое думаю, Хайнань?
Не думаю, что в Запорожье преступность выше, чем в Киеве. Зона комфорта у каждого своя. Но зачем на пенсии переезжать в экологически грязный город? А пока чел достигнет пенсионного возраста - все может коренным образом поменяться, так сказать перевернуться с ног на голову.
Оранжевый-хит сезона написав:покупаешь на Али подогреватель обратки на счётчик тепла
Подогрев обратки: похоже на городскую легенду. Как он работает? За счет чего экономия? Ведь на то, чтобы нагреть воду в системе отопления, тот же объем, что был в ней использован, нужно примерно столько же энергии, сколько ушло на обогрев дома/квартиры. Разве нет? Тогда какой в этом смысл?
Airmax, да ведь элементарно: оформляетесь на минималку, берете субсидию + мутки со счетчиками, машинку на б***, вискарь и икру на новогодний стол можно просто стырить из магазина. И все, вы мегаэкономный среднестатистический украинец и с презрением взираете на законопослушных лошков.
лайфхаки по тому как тырить красную икру есть в интернете... ещё можно тырить лампочки экономки и кормить детей конфетами прямо в магазине.... когда у вас трое детей приходится как то крутиться...