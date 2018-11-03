RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2591259225932594

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:44

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?
Потому что это просто перенаселенный спальник

да, но перенаселён он лошками ойтишнегами... для них можно и офисный центр забабахать.... их там дохренища...
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19293
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:46

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
уня, кроме тебя - никто

но ведь выгодно же, заполняемость всякими айтишниками будет бешеная


Айтишным конторам не нужен бизнес центр. И их и так хватает и на ПОХе и даже на Красном хуторе

эти лошки любят красоту... их нужно заманивать офисным центром...
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19293
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:48

  Vlad442 написав:
  andrijk777 написав:
  Vlad442 написав:На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.

Це логічно. Населення зменшується/виїжджає, а в обл. центрах будуть купу житла. -- десь повинні бути забиті вікна.
Мені здається наступний "удар" буде по районним центрам. Роботи в районних центрах немає, міграції з сіл вже немає, ціни на продукти/товари не нижчі від обл. центрів.
І думаю містам(а особливо Одесі, Києву) нічого не загрожує. Розкуплять ті квартири без проблем (ну може трішки знизять ціни).

Этот удар непрерывно приходится в разных пропорциях и с разным знаком на всех.
Недавно Днепр потерял статус города-миллионника.

Харьковская область один из лидеров вымирания....
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19293
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:50

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Ни один жэк, ни одна УК не разрешит захватить шкаф со счетчиками.

Это некоторый идеальный жэк, а не "ни один". В моем комплексе в "звездочках" очень много случаев, когда люди меняют дверь от застройщика, а старой отгораживают себе большой тамбур на две квартиры, захватывая шкаф со счетчиками. В половине случаев и с чужим. Жэку на все пофиг.

Это не люди. Поэтому я и говорю: нормальному человеку нельзя покупать квартиру в доме с уепищной УК и кучей соседей жлобов и уе6анов. Ни под сдачу, ни, тем более, для себя.

максик строй дом уже себе...
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19293
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:54

  Оранжевый-хит сезона написав:Нужно выбрать на пенсию обл центр где дёшево и комфортно, близко к морю. Запорожье,


это чтобы долго не мучиться?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2591259225932594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1170, 1171, 1172
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11717 2093300
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лис, 2018 13:51
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 209
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167707
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.