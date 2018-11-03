|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:44
Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?
Потому что это просто перенаселенный спальник
да, но перенаселён он лошками ойтишнегами... для них можно и офисный центр забабахать.... их там дохренища...
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19293
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:46
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
уня, кроме тебя - никто
но ведь выгодно же, заполняемость всякими айтишниками будет бешеная
Айтишным конторам не нужен бизнес центр. И их и так хватает и на ПОХе и даже на Красном хуторе
эти лошки любят красоту... их нужно заманивать офисным центром...
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19293
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:48
Vlad442 написав: andrijk777 написав: Vlad442 написав:
На днях выехал в область. Километров 50-70 от города. Не депрессивное направление, отличная экология, недалеко водохранилище, сосновые леса, зона отдыха. Поразился, сколько запущеных или заброшенных домов. Чуть ли не каждый 20-ый, хотя, может, это мне так попалось.
Це логічно. Населення зменшується/виїжджає, а в обл. центрах будуть купу житла. -- десь повинні бути забиті вікна.
Мені здається наступний "удар" буде по районним центрам. Роботи в районних центрах немає, міграції з сіл вже немає, ціни на продукти/товари не нижчі від обл. центрів.
І думаю містам(а особливо Одесі, Києву) нічого не загрожує. Розкуплять ті квартири без проблем (ну може трішки знизять ціни).
Этот удар непрерывно приходится в разных пропорциях и с разным знаком на всех.
Недавно Днепр потерял статус города-миллионника.
Харьковская область один из лидеров вымирания....
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19293
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:50
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ни один жэк, ни одна УК не разрешит захватить шкаф со счетчиками.
Это некоторый идеальный жэк, а не "ни один". В моем комплексе в "звездочках" очень много случаев, когда люди
меняют дверь от застройщика, а старой отгораживают себе большой тамбур на две квартиры, захватывая шкаф со счетчиками. В половине случаев и с чужим. Жэку на все пофиг.
Это не люди. Поэтому я и говорю: нормальному человеку нельзя покупать квартиру в доме с уепищной УК и кучей соседей жлобов и уе6анов. Ни под сдачу, ни, тем более, для себя.
максик строй дом уже себе...
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19293
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:54
Оранжевый-хит сезона написав:
Нужно выбрать на пенсию обл центр где дёшево и комфортно, близко к морю. Запорожье
,
это чтобы долго не мучиться?
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3528
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1795 раз.
- Подякували: 1004 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|