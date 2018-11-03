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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:44
Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кто то может обьяснить почему на ПОХе не строят бизнес центры?
Потому что это просто перенаселенный спальник
да, но перенаселён он лошками ойтишнегами... для них можно и офисный центр забабахать.... их там дохренища...
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Додано: Нед 04 лис, 2018 14:50
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ни один жэк, ни одна УК не разрешит захватить шкаф со счетчиками.
Это некоторый идеальный жэк, а не "ни один". В моем комплексе в "звездочках" очень много случаев, когда люди
меняют дверь от застройщика, а старой отгораживают себе большой тамбур на две квартиры, захватывая шкаф со счетчиками. В половине случаев и с чужим. Жэку на все пофиг.
Это не люди. Поэтому я и говорю: нормальному человеку нельзя покупать квартиру в доме с уепищной УК и кучей соседей жлобов и уе6анов. Ни под сдачу, ни, тем более, для себя.
максик строй дом уже себе...
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Додано: Нед 04 лис, 2018 14:54
Оранжевый-хит сезона написав:
Нужно выбрать на пенсию обл центр где дёшево и комфортно, близко к морю. Запорожье
,
это чтобы долго не мучиться?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:43
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Это не люди. Поэтому я и говорю: нормальному человеку нельзя покупать квартиру в доме с уепищной УК и кучей соседей жлобов и уе6анов. Ни под сдачу, ни, тем более, для себя.
максик строй дом уже себе...
Я верю в нашу реформированную судебную систему. Сделаю еще одну попытку навести порядок, прежде чем отдаться во власть КАНов с Тарянами и прочими Св Софиями. В Голосухе же больше никто лепить пенопласт на фасад не пытается?
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:55
trololo написав:
это чтобы долго не мучиться
Оранжевый-хит сезона написав:
Нужно выбрать на пенсию обл центр где дёшево и комфортно, близко к морю. Запорожье
,
?
100%. При назві Запоріжжя пригадався мені 1981 рік, коли, будучи курсантом профільного технікуму на плавпрактиці, на суховантажному теплоході прибули з Києва до порту у Запоріжжі. Вмовили з однокурсником капітана судна відпустити нас на берег для ознайомлення з містом. Протягом практики ще з п’ять разів відвідували Запоріжжя, але більше такої помилки щодо "зійти на берег" я не повторював. Центральна вулиця - тоді проспект Леніна - уся в диму такому густому, що невидно за 150-200 метрів. Дихати після київського "курорту" просто неможливо. Єдине екологічне місце - у кінці проспекту, біля величезного пам’ятника Леніну, який "споглядає" на Дніпрогес. Пізніше, по закінченню університету, займався проблемами забруднення атмосфери різноманітними полютантами. З науковою метою відвідував промислові зони металургійних, хімічних і коксохімічних виробництв Дніпра-міста, Кам’янського (тоді Дніпродзержинськ) і також Запоріжжя. Але те, що бачив у Запоріжжі зразка 1981 року, більше не зустрічав у жодному промисловому регіоні. Тому, пенсіонери, хто бажає довше жити, забудьте про місцевості з совковими промгігантами. Не думаю, що ситуація там насьогодні значно покращилася.
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ihorkyiv
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Додано: Нед 04 лис, 2018 16:11
ihorkyiv написав: trololo написав:
это чтобы долго не мучиться
Оранжевый-хит сезона написав:
Нужно выбрать на пенсию обл центр где дёшево и комфортно, близко к морю. Запорожье
,
?
100%. При назві Запоріжжя пригадався мені 1981 рік, коли, будучи курсантом профільного технікуму на плавпрактиці, на суховантажному теплоході прибули з Києва до порту у Запоріжжі. Вмовили з однокурсником капітана судна відпустити нас на берег для ознайомлення з містом. Протягом практики ще з п’ять разів відвідували Запоріжжя, але більше такої помилки щодо "зійти на берег" я не повторював. Центральна вулиця - тоді проспект Леніна - уся в диму такому густому, що невидно за 150-200 метрів. Дихати після київського "курорту" просто неможливо. Єдине екологічне місце - у кінці проспекту, біля величезного пам’ятника Леніну, який "споглядає" на Дніпрогес. Пізніше, по закінченню університету, займався проблемами забруднення атмосфери різноманітними полютантами. З науковою метою відвідував промислові зони металургійних, хімічних і коксохімічних виробництв Дніпра-міста, Кам’янського (тоді Дніпродзержинськ) і також Запоріжжя. Але те, що бачив у Запоріжжі зразка 1981 року, більше не зустрічав у жодному промисловому регіоні. Тому, пенсіонери, хто бажає довше жити, забудьте про місцевості з совковими промгігантами. Не думаю, що ситуація там насьогодні значно покращилася.
Спасибо, но на западной Украине погода не очень. Чернигов холодно. Николаев? Кропивницкий? Днепр?
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Додано: Нед 04 лис, 2018 16:39
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Потому что это просто перенаселенный спальник
да, но перенаселён он лошками ойтишнегами... для них можно и офисный центр забабахать.... их там дохренища...
Ойтишнегов там не сильно больше, чем в любом другом районе. Какой процент именно лошков, правда, не в курсе. Там немеряно любого офисного планктона, продажников и прочих. При этом БЦ строят там, где рядом много других офисов и БЦ. А ПОХ хоть и крайне плотно застроен, но это просто спальник, и БЦ там нафик не нужны.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 16:41
Оранжевый-хит сезона написав: ihorkyiv написав: trololo написав:это чтобы долго не мучиться
?
100%. При назві Запоріжжя пригадався мені 1981 рік, коли, будучи курсантом профільного технікуму на плавпрактиці, на суховантажному теплоході прибули з Києва до порту у Запоріжжі. Вмовили з однокурсником капітана судна відпустити нас на берег для ознайомлення з містом. Протягом практики ще з п’ять разів відвідували Запоріжжя, але більше такої помилки щодо "зійти на берег" я не повторював. Центральна вулиця - тоді проспект Леніна - уся в диму такому густому, що невидно за 150-200 метрів. Дихати після київського "курорту" просто неможливо. Єдине екологічне місце - у кінці проспекту, біля величезного пам’ятника Леніну, який "споглядає" на Дніпрогес. Пізніше, по закінченню університету, займався проблемами забруднення атмосфери різноманітними полютантами. З науковою метою відвідував промислові зони металургійних, хімічних і коксохімічних виробництв Дніпра-міста, Кам’янського (тоді Дніпродзержинськ) і також Запоріжжя. Але те, що бачив у Запоріжжі зразка 1981 року, більше не зустрічав у жодному промисловому регіоні. Тому, пенсіонери, хто бажає довше жити, забудьте про місцевості з совковими промгігантами. Не думаю, що ситуація там насьогодні значно покращилася.
Спасибо, но на западной Украине погода не очень. Чернигов холодно. Николаев? Кропивницкий? Днепр?
Черкассы тогда уже. Но только западную часть, у леса
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