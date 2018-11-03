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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2592259325942595

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:37

  necovi4 написав:Заезжал сегодня в Лебединый на Харьковском. Стремная инвестиция, но я почему-то ведусь. Квартира в резерве, есть сутки на подумать.Получается на выходе, попадос сорокушка зелени, и перспектива, через два года сдавать по 10-12 000грн. Пошли бы на такое? Вроде и две минуты до метро, но блин, это левый берег (( За 42 квадрата, окна во двор хотят 34 тыс куе, как думаете, за 7 тыс можно вложиться в жлоб ремонт? Жить там не собираюсь

Влітку-восени 2017 року у своїй 1-кім. 33 кв.м., старий житловий, правий берег біля метрополітену, зробив капітальний ремонт + нові техніка і меблі: 251 000 грн або 9436 доларів (середній курс обміну 26.60). У вересні цього року підвищив ціну оренди на 10% - орендарі виселятися не захотіли, погодилися через 30 секунд. ))
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Нед 04 лис, 2018 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:40

  necovi4 написав:Заезжал сегодня в Лебединый на Харьковском. Стремная инвестиция, но я почему-то ведусь. Квартира в резерве, есть сутки на подумать.Получается на выходе, попадос сорокушка зелени, и перспектива, через два года сдавать по 10-12 000грн. Пошли бы на такое? Вроде и две минуты до метро, но блин, это левый берег (( За 42 квадрата, окна во двор хотят 34 тыс куе, как думаете, за 7 тыс можно вложиться в жлоб ремонт? Жить там не собираюсь

а как насчет Ридного миста? там однухи дешевле и сдадут скоро. не смотрели? я сам думаю, но не могу решиться.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:45

  change_pm написав:а как насчет Ридного миста? там однухи дешевле и сдадут скоро. не смотрели? я сам думаю, но не могу решиться.

Это на ул. Качалова, 40 ? Так локация, вообще никакая(( Левый берег, хоть и подванивает, но реально три минуты до метро
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:54

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  ihorkyiv написав:100%. При назві Запоріжжя пригадався мені 1981 рік, коли, будучи курсантом профільного технікуму на плавпрактиці, на суховантажному теплоході прибули з Києва до порту у Запоріжжі. Вмовили з однокурсником капітана судна відпустити нас на берег для ознайомлення з містом. Протягом практики ще з п’ять разів відвідували Запоріжжя, але більше такої помилки щодо "зійти на берег" я не повторював. Центральна вулиця - тоді проспект Леніна - уся в диму такому густому, що невидно за 150-200 метрів. Дихати після київського "курорту" просто неможливо. Єдине екологічне місце - у кінці проспекту, біля величезного пам’ятника Леніну, який "споглядає" на Дніпрогес. Пізніше, по закінченню університету, займався проблемами забруднення атмосфери різноманітними полютантами. З науковою метою відвідував промислові зони металургійних, хімічних і коксохімічних виробництв Дніпра-міста, Кам’янського (тоді Дніпродзержинськ) і також Запоріжжя. Але те, що бачив у Запоріжжі зразка 1981 року, більше не зустрічав у жодному промисловому регіоні. Тому, пенсіонери, хто бажає довше жити, забудьте про місцевості з совковими промгігантами. Не думаю, що ситуація там насьогодні значно покращилася.

Спасибо, но на западной Украине погода не очень. Чернигов холодно. Николаев? Кропивницкий? Днепр?
Черкассы тогда уже. Но только западную часть, у леса

Черкассы кстати да... там Днепр хороший рыбалка грибы...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:02

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Потому что это просто перенаселенный спальник

да, но перенаселён он лошками ойтишнегами... для них можно и офисный центр забабахать.... их там дохренища...

Ойтишнегов там не сильно больше, чем в любом другом районе. Какой процент именно лошков, правда, не в курсе. Там немеряно любого офисного планктона, продажников и прочих. При этом БЦ строят там, где рядом много других офисов и БЦ. А ПОХ хоть и крайне плотно застроен, но это просто спальник, и БЦ там нафик не нужны.

раньше таких как ты ещё при рождении со скалы скидывали, а в наше время ты программист и вон какие деньги зарабатываешь...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:02

  Провидец написав:Прошло 1,5 года


Ейр топит за мопы, Оранж полностью в битоне....

А как дышали:-)Зображення


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

Поздно вы опомнились. Прогнозы были скорректированы уже к концу 2016го года.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:18

  necovi4 написав:
  change_pm написав:а как насчет Ридного миста? там однухи дешевле и сдадут скоро. не смотрели? я сам думаю, но не могу решиться.

Это на ул. Качалова, 40 ? Так локация, вообще никакая(( Левый берег, хоть и подванивает, но реально три минуты до метро


Именно там. Там 5 минут до скоростного, 20 минут до площади победы и ж.д.
школы / садики не переполнены. мне кажется за 10 тыс однуха в аренду уйдет. хотя х.з...
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:23

  Оранжевый-хит сезона написав:quote]Черкассы тогда уже. Но только западную часть, у леса

[/quote]Черкассы кстати да... там Днепр хороший рыбалка грибы...[/quote]

ради какой экономии грн в месяц вы хотите дауншифтиться из Киева? стоит ли эта экономия головняка от дауншифта?
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