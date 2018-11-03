Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Заезжал сегодня в Лебединый на Харьковском. Стремная инвестиция, но я почему-то ведусь. Квартира в резерве, есть сутки на подумать.Получается на выходе, попадос сорокушка зелени, и перспектива, через два года сдавать по 10-12 000грн. Пошли бы на такое? Вроде и две минуты до метро, но блин, это левый берег (( За 42 квадрата, окна во двор хотят 34 тыс куе, как думаете, за 7 тыс можно вложиться в жлоб ремонт? Жить там не собираюсь
Влітку-восени 2017 року у своїй 1-кім. 33 кв.м., старий житловий, правий берег біля метрополітену, зробив капітальний ремонт + нові техніка і меблі: 251 000 грн або 9436 доларів (середній курс обміну 26.60). У вересні цього року підвищив ціну оренди на 10% - орендарі виселятися не захотіли, погодилися через 30 секунд. ))
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Нед 04 лис, 2018 17:48, всього редагувалось 1 раз.
necovi4 написав:Заезжал сегодня в Лебединый на Харьковском. Стремная инвестиция, но я почему-то ведусь. Квартира в резерве, есть сутки на подумать.Получается на выходе, попадос сорокушка зелени, и перспектива, через два года сдавать по 10-12 000грн. Пошли бы на такое? Вроде и две минуты до метро, но блин, это левый берег (( За 42 квадрата, окна во двор хотят 34 тыс куе, как думаете, за 7 тыс можно вложиться в жлоб ремонт? Жить там не собираюсь
а как насчет Ридного миста? там однухи дешевле и сдадут скоро. не смотрели? я сам думаю, но не могу решиться.
ihorkyiv написав:100%. При назві Запоріжжя пригадався мені 1981 рік, коли, будучи курсантом профільного технікуму на плавпрактиці, на суховантажному теплоході прибули з Києва до порту у Запоріжжі. Вмовили з однокурсником капітана судна відпустити нас на берег для ознайомлення з містом. Протягом практики ще з п’ять разів відвідували Запоріжжя, але більше такої помилки щодо "зійти на берег" я не повторював. Центральна вулиця - тоді проспект Леніна - уся в диму такому густому, що невидно за 150-200 метрів. Дихати після київського "курорту" просто неможливо. Єдине екологічне місце - у кінці проспекту, біля величезного пам’ятника Леніну, який "споглядає" на Дніпрогес. Пізніше, по закінченню університету, займався проблемами забруднення атмосфери різноманітними полютантами. З науковою метою відвідував промислові зони металургійних, хімічних і коксохімічних виробництв Дніпра-міста, Кам’янського (тоді Дніпродзержинськ) і також Запоріжжя. Але те, що бачив у Запоріжжі зразка 1981 року, більше не зустрічав у жодному промисловому регіоні. Тому, пенсіонери, хто бажає довше жити, забудьте про місцевості з совковими промгігантами. Не думаю, що ситуація там насьогодні значно покращилася.
Спасибо, но на западной Украине погода не очень. Чернигов холодно. Николаев? Кропивницкий? Днепр?
Черкассы тогда уже. Но только западную часть, у леса
Черкассы кстати да... там Днепр хороший рыбалка грибы...
Faceless написав:Потому что это просто перенаселенный спальник
да, но перенаселён он лошками ойтишнегами... для них можно и офисный центр забабахать.... их там дохренища...
Ойтишнегов там не сильно больше, чем в любом другом районе. Какой процент именно лошков, правда, не в курсе. Там немеряно любого офисного планктона, продажников и прочих. При этом БЦ строят там, где рядом много других офисов и БЦ. А ПОХ хоть и крайне плотно застроен, но это просто спальник, и БЦ там нафик не нужны.
раньше таких как ты ещё при рождении со скалы скидывали, а в наше время ты программист и вон какие деньги зарабатываешь...