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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лис, 2018 17:45
change_pm написав:
а как насчет Ридного миста? там однухи дешевле и сдадут скоро. не смотрели? я сам думаю, но не могу решиться.
Это на ул. Качалова, 40 ? Так локация, вообще никакая(( Левый берег, хоть и подванивает, но реально три минуты до метро
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necovi4
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Додано: Нед 04 лис, 2018 17:54
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: ihorkyiv написав:
100%. При назві Запоріжжя пригадався мені 1981 рік, коли, будучи курсантом профільного технікуму на плавпрактиці, на суховантажному теплоході прибули з Києва до порту у Запоріжжі. Вмовили з однокурсником капітана судна відпустити нас на берег для ознайомлення з містом. Протягом практики ще з п’ять разів відвідували Запоріжжя, але більше такої помилки щодо "зійти на берег" я не повторював. Центральна вулиця - тоді проспект Леніна - уся в диму такому густому, що невидно за 150-200 метрів. Дихати після київського "курорту" просто неможливо. Єдине екологічне місце - у кінці проспекту, біля величезного пам’ятника Леніну, який "споглядає" на Дніпрогес. Пізніше, по закінченню університету, займався проблемами забруднення атмосфери різноманітними полютантами. З науковою метою відвідував промислові зони металургійних, хімічних і коксохімічних виробництв Дніпра-міста, Кам’янського (тоді Дніпродзержинськ) і також Запоріжжя. Але те, що бачив у Запоріжжі зразка 1981 року, більше не зустрічав у жодному промисловому регіоні. Тому, пенсіонери, хто бажає довше жити, забудьте про місцевості з совковими промгігантами. Не думаю, що ситуація там насьогодні значно покращилася.
Спасибо, но на западной Украине погода не очень. Чернигов холодно. Николаев? Кропивницкий? Днепр?
Черкассы тогда уже. Но только западную часть, у леса
Черкассы кстати да... там Днепр хороший рыбалка грибы...
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:02
Провидец написав:
Прошло 1,5 года
Ейр топит за мопы, Оранж полностью в битоне....
А как дышали:-)
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Поздно вы опомнились. Прогнозы были скорректированы уже к концу 2016го года.
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airmax78
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:18
necovi4 написав: change_pm написав:
а как насчет Ридного миста? там однухи дешевле и сдадут скоро. не смотрели? я сам думаю, но не могу решиться.
Это на ул. Качалова, 40 ? Так локация, вообще никакая(( Левый берег, хоть и подванивает, но реально три минуты до метро
Именно там. Там 5 минут до скоростного, 20 минут до площади победы и ж.д.
школы / садики не переполнены. мне кажется за 10 тыс однуха в аренду уйдет. хотя х.з...
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change_pm
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:23
Оранжевый-хит сезона написав:
quote]Черкассы тогда уже. Но только западную часть, у леса
[/quote]Черкассы кстати да... там Днепр хороший рыбалка грибы...[/quote]
ради какой экономии грн в месяц вы хотите дауншифтиться из Киева? стоит ли эта экономия головняка от дауншифта?
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change_pm
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:33
change_pm написав: Оранжевый-хит сезона написав:
quote]Черкассы тогда уже. Но только западную часть, у леса
Черкассы кстати да... там Днепр хороший рыбалка грибы...[/quote]
ради какой экономии грн в месяц вы хотите дауншифтиться из Киева? стоит ли эта экономия головняка от дауншифта?[/quote]
почему ради экономии?
ради качества жизни... лет через 10-15 моя дача в Круглике будет уже в черте города... поэтому вот думаю квартира в центре черкас+дача на берегу днепра... это ж наверно лучше чем жить в киеве через 15 лет
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:00
Оранжевый-хит сезона написав:
почему ради экономии?
ради качества жизни... лет через 10-15 моя дача в Круглике будет уже в черте города... поэтому вот думаю квартира в центре черкас+дача на берегу днепра... это ж наверно лучше чем жить в киеве через 15 лет
То есть, опять "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"
В Киеве через 5 лет - жизни нет, а через 15 лет именно возле вашей дачи в гребенях Черкасс - и жизнь, и супермаркеты, и аптеки, и медсёстры с капельницами по вызову
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:03
pesikot написав:
То есть, опять "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"
В Киеве через 5 лет - жизни нет, а через 15 лет именно возле вашей дачи в гребенях Черкасс - и жизнь, и супермаркеты, и аптеки, и медсёстры с капельницами по вызову
блатным и ночью солнце светит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:13
pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
почему ради экономии?
ради качества жизни... лет через 10-15 моя дача в Круглике будет уже в черте города... поэтому вот думаю квартира в центре черкас+дача на берегу днепра... это ж наверно лучше чем жить в киеве через 15 лет
То есть, опять "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"
В Киеве через 5 лет - жизни нет, а через 15 лет именно возле вашей дачи в гребенях Черкасс - и жизнь, и супермаркеты, и аптеки, и медсёстры с капельницами по вызову
на Чернигов не уговаривайте... там холодно и люди злые и говорят смешно... а в черкасах днепр, рыбалка, экология...
а в чернигове ничего кроме картошки и бурака...
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:43
Оранжевый-хит сезона написав:
на Чернигов не уговаривайте... там холодно и люди злые и говорят смешно... а в черкасах днепр, рыбалка, экология...
а в чернигове ничего кроме картошки и бурака...
При СССР и после много военных и ментовских пенсионеров выбирали для жизни Чернигов - экология, рыбалка, лес.
А "химия в Черкассах" их не радовала совсем
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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