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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лис, 2018 19:55
airmax78 написав:
Мир же не ограничивается нашей страной восторжествовавшего жлобства. И если что-то, что абсолютно дико во всем цивилизованном мире, считается нормальным у нас (хотя уже, на самом деле, не считается - в моем доме одни такие уепаны попытались отделить себе тамбур - сейчас сидят без электричества) - это не означает, что это на самом деле нормально и не стоит с этим бороться.
А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?
На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?
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_Mykola_
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Додано: Нед 04 лис, 2018 20:05
Оранжевый-хит сезона написав: pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
почему ради экономии?
ради качества жизни... лет через 10-15 моя дача в Круглике будет уже в черте города... поэтому вот думаю квартира в центре черкас+дача на берегу днепра... это ж наверно лучше чем жить в киеве через 15 лет
То есть, опять "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"
В Киеве через 5 лет - жизни нет, а через 15 лет именно возле вашей дачи в гребенях Черкасс - и жизнь, и супермаркеты, и аптеки, и медсёстры с капельницами по вызову
на Чернигов не уговаривайте... там холодно и люди злые и говорят смешно... а в черкасах днепр, рыбалка, экология...
а в чернигове ничего кроме картошки и бурака...
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Додано: Нед 04 лис, 2018 20:24
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Мир же не ограничивается нашей страной восторжествовавшего жлобства. И если что-то, что абсолютно дико во всем цивилизованном мире, считается нормальным у нас (хотя уже, на самом деле, не считается - в моем доме одни такие уепаны попытались отделить себе тамбур - сейчас сидят без электричества) - это не означает, что это на самом деле нормально и не стоит с этим бороться.
А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?
На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?
Не кто-то там, а УК. Пусть идут в Киевэнерго выясняют. С кем Киевэнерго выгоднее сохранять нормальные отношения: с одним конченным жильцом или с УК, у которой на обслуживании несколько ЖК?
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Додано: Нед 04 лис, 2018 20:46
_Mykola_ написав:
А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?
Счетчики стоят в МОПах, Киевэнерго, Водоканал и т.д. должны иметь к ним доступ.
Точка.
Кстати там же и доступ к стоякам отопления, ХВС, ГВС.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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