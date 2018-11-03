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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лис, 2018 19:55
airmax78 написав:
Мир же не ограничивается нашей страной восторжествовавшего жлобства. И если что-то, что абсолютно дико во всем цивилизованном мире, считается нормальным у нас (хотя уже, на самом деле, не считается - в моем доме одни такие уепаны попытались отделить себе тамбур - сейчас сидят без электричества) - это не означает, что это на самом деле нормально и не стоит с этим бороться.
А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?
На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?
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_Mykola_
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Додано: Нед 04 лис, 2018 20:05
Оранжевый-хит сезона написав: pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
почему ради экономии?
ради качества жизни... лет через 10-15 моя дача в Круглике будет уже в черте города... поэтому вот думаю квартира в центре черкас+дача на берегу днепра... это ж наверно лучше чем жить в киеве через 15 лет
То есть, опять "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"
В Киеве через 5 лет - жизни нет, а через 15 лет именно возле вашей дачи в гребенях Черкасс - и жизнь, и супермаркеты, и аптеки, и медсёстры с капельницами по вызову
на Чернигов не уговаривайте... там холодно и люди злые и говорят смешно... а в черкасах днепр, рыбалка, экология...
а в чернигове ничего кроме картошки и бурака...
Полтава
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Loft
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Додано: Нед 04 лис, 2018 20:24
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Мир же не ограничивается нашей страной восторжествовавшего жлобства. И если что-то, что абсолютно дико во всем цивилизованном мире, считается нормальным у нас (хотя уже, на самом деле, не считается - в моем доме одни такие уепаны попытались отделить себе тамбур - сейчас сидят без электричества) - это не означает, что это на самом деле нормально и не стоит с этим бороться.
А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?
На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?
Не кто-то там, а УК. Пусть идут в Киевэнерго выясняют. С кем Киевэнерго выгоднее сохранять нормальные отношения: с одним конченным жильцом или с УК, у которой на обслуживании несколько ЖК?
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airmax78
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Додано: Нед 04 лис, 2018 20:46
_Mykola_ написав:
А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?
Счетчики стоят в МОПах, Киевэнерго, Водоканал и т.д. должны иметь к ним доступ.
Точка.
Кстати там же и доступ к стоякам отопления, ХВС, ГВС.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 04 лис, 2018 22:05
Loft написав:
Полтава
Неплохой вариант. но...
Пенсионеру нужно переезжать туда, где хорошая медицина, где, в случае чего, его вернут с того света. Теперь, исходя из наших реалий, где все по знакомству и по советам знакомых, где, даже за хорошие деньги можно нарваться на не копметентного врача, который попал за взятку или "по знакомству", лучше всего доживать в родном регионе, где есть связи, "свой" стоматолог, узист, кардиолог, надежный терапевт, в конце концов. Плюс привычная среда. Вплоть до знания города, привычных магазинов, детей рядом, каких-то знакомых. Поэтому пенсионеру либо доживать где он привык, либо пригород в своем регионе. Если молодой, богатый и продвинутый пенс без обязательств, то Турция, Болгария или Израиль.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 04 лис, 2018 22:40
Vlad442 написав:
Поэтому пенсионеру либо доживать где он привык, либо пригород в своем регионе.
Понял. Киев город пенсионеров.
Потому Ирпень- Буча в рост
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UA
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Додано: Нед 04 лис, 2018 22:49
UA написав:
Понял. Киев город пенсионеров.
Потому Ирпень- Буча в рост
С возрастом человек становится более консервативен, поэтому пенсионеры редко переезжают.
Под пригородом имелся в виду частный дом или дача. Оптимальный вариант для пенсионера, который сейчас становится мейнстримом, летом на даче - природа, огородик, зимой квартира без напряга жизни в занесенной снегом глуши, стабильным телевизором-интернетом и без счетов за газ в не утепленном доме с деревянными окнами.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 04 лис, 2018 22:53
Хомякоид написав:
Если дальше ничего не поменять, за следующих пять лет выедет еще 5 млн., то есть 20% всего работоспособного населения.
А через 40 - все 40 млн
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alkasander
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Додано: Пон 05 лис, 2018 08:25
Давно не заходил,как тут обвалишки себя чувствуют? Все ждут краха? На реальном рынке недвиги цены подросли,а тут все ждут? хаха,я как в цирк хожу в эту ветку,клоунов почитать.
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awm111
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Додано: Пон 05 лис, 2018 08:32
Vlad442 написав: UA написав:
Понял. Киев город пенсионеров.
Потому Ирпень- Буча в рост
С возрастом человек становится более консервативен, поэтому пенсионеры редко переезжают.
Под пригородом имелся в виду частный дом или дача. Оптимальный вариант для пенсионера, который сейчас становится мейнстримом, летом на даче - природа, огородик, зимой квартира без напряга жизни в занесенной снегом глуши, стабильным телевизором-интернетом и без счетов за газ в не утепленном доме с деревянными окнами.
а я думал что это мейнстрим с тех пор как Версаль и Петергоф построили... оказывается только становится мейнстримом...
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Оранжевый-хит сезона
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