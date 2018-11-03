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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2594259525962597>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:55

  airmax78 написав:Мир же не ограничивается нашей страной восторжествовавшего жлобства. И если что-то, что абсолютно дико во всем цивилизованном мире, считается нормальным у нас (хотя уже, на самом деле, не считается - в моем доме одни такие уепаны попытались отделить себе тамбур - сейчас сидят без электричества) - это не означает, что это на самом деле нормально и не стоит с этим бороться.

А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?
На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:почему ради экономии?
ради качества жизни... лет через 10-15 моя дача в Круглике будет уже в черте города... поэтому вот думаю квартира в центре черкас+дача на берегу днепра... это ж наверно лучше чем жить в киеве через 15 лет

То есть, опять "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг" :)
В Киеве через 5 лет - жизни нет, а через 15 лет именно возле вашей дачи в гребенях Черкасс - и жизнь, и супермаркеты, и аптеки, и медсёстры с капельницами по вызову :)

на Чернигов не уговаривайте... там холодно и люди злые и говорят смешно... а в черкасах днепр, рыбалка, экология...
а в чернигове ничего кроме картошки и бурака... :mrgreen:
Полтава
Loft
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:24

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Мир же не ограничивается нашей страной восторжествовавшего жлобства. И если что-то, что абсолютно дико во всем цивилизованном мире, считается нормальным у нас (хотя уже, на самом деле, не считается - в моем доме одни такие уепаны попытались отделить себе тамбур - сейчас сидят без электричества) - это не означает, что это на самом деле нормально и не стоит с этим бороться.

А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?
На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?

Не кто-то там, а УК. Пусть идут в Киевэнерго выясняют. С кем Киевэнерго выгоднее сохранять нормальные отношения: с одним конченным жильцом или с УК, у которой на обслуживании несколько ЖК?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?

Счетчики стоят в МОПах, Киевэнерго, Водоканал и т.д. должны иметь к ним доступ.
Точка.

Кстати там же и доступ к стоякам отопления, ХВС, ГВС.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Loft написав:Полтава

Неплохой вариант. но...
Пенсионеру нужно переезжать туда, где хорошая медицина, где, в случае чего, его вернут с того света. Теперь, исходя из наших реалий, где все по знакомству и по советам знакомых, где, даже за хорошие деньги можно нарваться на не копметентного врача, который попал за взятку или "по знакомству", лучше всего доживать в родном регионе, где есть связи, "свой" стоматолог, узист, кардиолог, надежный терапевт, в конце концов. Плюс привычная среда. Вплоть до знания города, привычных магазинов, детей рядом, каких-то знакомых. Поэтому пенсионеру либо доживать где он привык, либо пригород в своем регионе. Если молодой, богатый и продвинутый пенс без обязательств, то Турция, Болгария или Израиль.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:40

  Vlad442 написав: Поэтому пенсионеру либо доживать где он привык, либо пригород в своем регионе.

Понял. Киев город пенсионеров.
Потому Ирпень- Буча в рост
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Понял. Киев город пенсионеров.
Потому Ирпень- Буча в рост

С возрастом человек становится более консервативен, поэтому пенсионеры редко переезжают.
Под пригородом имелся в виду частный дом или дача. Оптимальный вариант для пенсионера, который сейчас становится мейнстримом, летом на даче - природа, огородик, зимой квартира без напряга жизни в занесенной снегом глуши, стабильным телевизором-интернетом и без счетов за газ в не утепленном доме с деревянными окнами.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Если дальше ничего не поменять, за следующих пять лет выедет еще 5 млн., то есть 20% всего работоспособного населения.


А через 40 - все 40 млн
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:25

привет всем

Давно не заходил,как тут обвалишки себя чувствуют? Все ждут краха? На реальном рынке недвиги цены подросли,а тут все ждут? хаха,я как в цирк хожу в эту ветку,клоунов почитать.
awm111
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:32

  Vlad442 написав:
  UA написав:Понял. Киев город пенсионеров.
Потому Ирпень- Буча в рост

С возрастом человек становится более консервативен, поэтому пенсионеры редко переезжают.
Под пригородом имелся в виду частный дом или дача. Оптимальный вариант для пенсионера, который сейчас становится мейнстримом, летом на даче - природа, огородик, зимой квартира без напряга жизни в занесенной снегом глуши, стабильным телевизором-интернетом и без счетов за газ в не утепленном доме с деревянными окнами.

а я думал что это мейнстрим с тех пор как Версаль и Петергоф построили... оказывается только становится мейнстримом...
Оранжевый-хит сезона
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