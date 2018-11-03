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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25952596259725982599>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:10

  awm111 написав:Давно не заходил,как тут обвалишки себя чувствуют? Все ждут краха? На реальном рынке недвиги цены подросли,а тут все ждут? хаха,я как в цирк хожу в эту ветку,клоунов почитать.

Действительно, давно не заходили. Обвалишки все разбежались. Теперь это ветка для обсуждения комплексов и эксбигиционизма пары человек.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тиждень болі стартував.

На дальніх іпенях антоновича крім плакату на тему не дадім красти у мешканців відкриту стоянку нічого не побачив.
Хто і що там збирається будувати?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:вот думаю квартира в центре черкас

Только не в центре
  Оранжевый-хит сезона написав:а в черкасах днепр, рыбалка, экология...

Экология там за западной чертой города. В самих Черкассах "экологию" делает Азот.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:43

  Faceless написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вот думаю квартира в центре черкас

Только не в центре
  Оранжевый-хит сезона написав:а в черкасах днепр, рыбалка, экология...

Экология там за западной чертой города. В самих Черкассах "экологию" делает Азот.

Думаете через 15 лет он будет работать?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Если молодой, богатый и продвинутый пенс без обязательств, то Турция, Болгария или Израиль.

А чего Израиль?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:55

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Если молодой, богатый и продвинутый пенс без обязательств, то Турция, Болгария или Израиль.

А чего Израиль?

Наверное потому что "дешевая" страна :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:55

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Если молодой, богатый и продвинутый пенс без обязательств, то Турция, Болгария или Израиль.

А чего Израиль?

Там медицина продвинутая :)
l66
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Думаете через 15 лет он будет работать?

На всю страну таких предприятий два - Черкасский Азот и Северодонецкий. Для работы нужен только газ, а для нормальной работы - лишь надо очистные системы обновить. Мощнейшие экспортные предприятия. Чего бы им вдруг перестать работать в перспективе (сейчас Северодонецкий вроде стоит, а Черкасский пыхтит периодически)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:57

  l66 написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Если молодой, богатый и продвинутый пенс без обязательств, то Турция, Болгария или Израиль.

А чего Израиль?

Там медицина продвинутая :)

Очень дорого, климат на любителя, с палестинцами перманентные разборки. В мире куча куда более привлекательных мест. Разве что речь о пенсе-иудее :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:07

  Faceless написав:
  l66 написав:
  Faceless написав:А чего Израиль?

Там медицина продвинутая :)

Очень дорого, климат на любителя, с палестинцами перманентные разборки. В мире куча куда более привлекательных мест. Разве что речь о пенсе-иудее :mrgreen:

Лидеры по пенсионерской миграции Канада и Австралия. Но туда едут богатые пенсы.
Оранжевый-хит сезона
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