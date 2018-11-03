Действительно, давно не заходили. Обвалишки все разбежались. Теперь это ветка для обсуждения комплексов и эксбигиционизма пары человек.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 09:10
Действительно, давно не заходили. Обвалишки все разбежались. Теперь это ветка для обсуждения комплексов и эксбигиционизма пары человек.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тиждень болі стартував.
На дальніх іпенях антоновича крім плакату на тему не дадім красти у мешканців відкриту стоянку нічого не побачив.
Хто і що там збирається будувати?
Всім процвітання!
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Только не в центре
Экология там за западной чертой города. В самих Черкассах "экологию" делает Азот.
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:43
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А чего Израиль?
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:55
Наверное потому что "дешевая" страна
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:55
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На всю страну таких предприятий два - Черкасский Азот и Северодонецкий. Для работы нужен только газ, а для нормальной работы - лишь надо очистные системы обновить. Мощнейшие экспортные предприятия. Чего бы им вдруг перестать работать в перспективе (сейчас Северодонецкий вроде стоит, а Черкасский пыхтит периодически)
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:57
Очень дорого, климат на любителя, с палестинцами перманентные разборки. В мире куча куда более привлекательных мест. Разве что речь о пенсе-иудее
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:07
Лидеры по пенсионерской миграции Канада и Австралия. Но туда едут богатые пенсы.
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