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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2596259725982599>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:08

Faceless

У Познера є цикл про Ізраїль. Рекомендую фоново подитивитися. На ютубі.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Тиждень болі стартував.

я ждал этой фразы.
Сходите к проктологу, боль от того, что Вы в понедельник больным местом на стул перед компьютером садитесь.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:11

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Если молодой, богатый и продвинутый пенс без обязательств, то Турция, Болгария или Израиль.

А чего Израиль?

Наверное потому что "дешевая" страна :mrgreen:


и климат хороший)
владик продолжает жечь напамом :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:17

Оранжевый-хит сезона
1 Полтава
2 Черкассы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;

На вихідних був у Полтаві.
Повні кранти щодо промисловості та індустрії.
Фейслецу привіт))) :mrgreen:
____________

Рекомендую рожевоокулярникам глянути на графік цін КРЖН (домік.уа).
Потім трандіти про дорожай і підйом))) :mrgreen:
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Востаннє редагувалось Frant в Пон 05 лис, 2018 10:21, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:20

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;

А Запорожье? ) :mrgreen:
l66
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:21

  l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;

А Запорожье? ) :mrgreen:

Кажуть, що там також повна Ж
Середня ЗП 5500 грн/міс
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:22

  l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;

А Запорожье? ) :mrgreen:

Запорожье уже отпало к сожалению :(
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:29

  Frant написав:
  l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;

А Запорожье? ) :mrgreen:

Кажуть, що там також повна Ж
Середня ЗП 5500 грн/міс

Ну не 5500
https://www.work.ua/stat/?region=37
Так из-за того, что это самый недорогой областной центр по недвижимости, он и хотел взять на заметку для жизни на пенсии.
Видимо, из-за экологии передумал)
l66
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