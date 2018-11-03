Faceless
У Познера є цикл про Ізраїль. Рекомендую фоново подитивитися. На ютубі.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:08
Faceless
У Познера є цикл про Ізраїль. Рекомендую фоново подитивитися. На ютубі.
Всім процвітання!
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я ждал этой фразы.
Сходите к проктологу, боль от того, что Вы в понедельник больным местом на стул перед компьютером садитесь.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:11
и климат хороший)
владик продолжает жечь напамом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:17
Оранжевый-хит сезона
1 Полтава
2 Черкассы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:18
На вихідних був у Полтаві.
Повні кранти щодо промисловості та індустрії.
Фейслецу привіт)))
____________
Рекомендую рожевоокулярникам глянути на графік цін КРЖН (домік.уа).
Потім трандіти про дорожай і підйом)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 05 лис, 2018 10:21, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:20
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:21
Кажуть, що там також повна Ж
Середня ЗП 5500 грн/міс
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:22
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:29
Ну не 5500
Так из-за того, что это самый недорогой областной центр по недвижимости, он и хотел взять на заметку для жизни на пенсии.
Видимо, из-за экологии передумал)
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