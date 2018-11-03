Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Мир же не ограничивается нашей страной восторжествовавшего жлобства. И если что-то, что абсолютно дико во всем цивилизованном мире, считается нормальным у нас (хотя уже, на самом деле, не считается - в моем доме одни такие уепаны попытались отделить себе тамбур - сейчас сидят без электричества) - это не означает, что это на самом деле нормально и не стоит с этим бороться.
А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет? На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?
Не кто-то там, а УК. Пусть идут в Киевэнерго выясняют. С кем Киевэнерго выгоднее сохранять нормальные отношения: с одним конченным жильцом или с УК, у которой на обслуживании несколько ЖК?
СБУ на вас немає, зрадофіли. Негайно зазначте у списку українські Ялту-місто, Алушту і Гурзуф з Партенітом. За 15 років запоребриковий віслюк точне здохне, і кримськотатарський падишах під українським прапором запанує у своїй сторонці.
ihorkyiv написав:СБУ на вас немає, зрадофіли. Негайно зазначте у списку українські Ялту-місто, Алушту і Гурзуф з Партенітом. За 15 років запоребриковий віслюк точне здохне, і кримськотатарський падишах під українським прапором запанує у своїй сторонці.
зимой в крыму такая же тоска как и в железном порту, а цены такие же конские как и летом
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 05 лис, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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