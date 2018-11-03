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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2596259725982599

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;

Голосую за Скадовск или Железный Порт.
Кстати, еще Вилково можно рассмотреть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Переяслав. Дамба.
Сосновий ліс, лікарня, Дніпро і канал. 90 км до києва.
15 тис 15 сорок з виходом до каналу і сосновим лісом
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:46

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;

Голосую за Скадовск или Железный Порт.
Кстати, еще Вилково можно рассмотреть.

Кременчуг

ЗЫ: в Скадовске и Железном порту жизнь есть только летом
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:50

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Мир же не ограничивается нашей страной восторжествовавшего жлобства. И если что-то, что абсолютно дико во всем цивилизованном мире, считается нормальным у нас (хотя уже, на самом деле, не считается - в моем доме одни такие уепаны попытались отделить себе тамбур - сейчас сидят без электричества) - это не означает, что это на самом деле нормально и не стоит с этим бороться.

А разве прямых договоров с Киевэнерго на электричество у них нет?
На каком собственно основании кто-то там выключил кому-то электроэнергию?

Не кто-то там, а УК. Пусть идут в Киевэнерго выясняют. С кем Киевэнерго выгоднее сохранять нормальные отношения: с одним конченным жильцом или с УК, у которой на обслуживании несколько ЖК?

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... utsya-osmd

По взаимоотношениям поставщик-потребитель ОСМД идет лесом, и НЕ ИМЕЕТ ПРАВА препятствовать получению этих услуг, если у потребителя и поставщика заключен ПРЯМОЙ договор.
_Mykola_
 
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СБУ на вас немає, зрадофіли. Негайно зазначте у списку українські Ялту-місто, Алушту і Гурзуф з Партенітом. За 15 років запоребриковий віслюк точне здохне, і кримськотатарський падишах під українським прапором запанує у своїй сторонці.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:51

  Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;

А Запорожье? ) :mrgreen:

Кажуть, що там також повна Ж
Середня ЗП 5500 грн/міс[/quote]
Ну не 5500
[/quote]


Прошу пробачення))) 9444 грн - мінус податки - то скільки буде?
8 000 грн?
282 дол/міс. 8)
Да уж)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ihorkyiv написав:СБУ на вас немає, зрадофіли. Негайно зазначте у списку українські Ялту-місто, Алушту і Гурзуф з Партенітом. За 15 років запоребриковий віслюк точне здохне, і кримськотатарський падишах під українським прапором запанує у своїй сторонці.


зимой в крыму такая же тоска как и в железном порту, а цены такие же конские как и летом
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 05 лис, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:57

  l66 написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Если молодой, богатый и продвинутый пенс без обязательств, то Турция, Болгария или Израиль.

А чего Израиль?

Там медицина продвинутая :)


ну если в больничке жить то норм
главное оружие рашистов - ложь
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