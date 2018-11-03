Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Для меня любой путь - ОК. Если УК готова действовать такими методами - двумя руками За. Но, почему-то, не все УК готовы этим заниматься. Почему? Потому что законы сейчас на стороне жлобов. Можно получить решение суда. Но потом его надо как-то исполнить. И с этим проблема. И вся эта история затягивается на годы. Поэтому отрубил от электричества и все ОК.
Еще раз, устранение одного нарушения, путем сознательного нарушения второго, это анархия и беспредел, от которого ВЫ так открещиваетесь и топите за соблюдение законов!
Я очень плотно сейчас общаюсь с юристом УК, обслуживающей оооочень крупный ЖК. Он грит - этаПЦ. По закону, они не могут наложить арест и обратить взыскание на квартиру должника, даже если выиграли суд о взыскании с должника задолженности по платежам за обслуживание дома, если задолженность не превышает 100 минзарплат. А это 37000 грн. Т.е., грубо говоря, можно 3 года не платить за обслуживание и тебе ничего за это не будет.
У них есть такая проблема, это новострои? Просто интересно, это же не хрущовки какие-то, с алкашами-нищебродами, с зассаными МОПами? Из Патриотики по поводу выноса стен - "Этот вопрос уже обсуждался неоднократно. Повторюсь, составлены акты фиксации нарушений, а также подготовлены обращения в гос. органы, обращения переданы членам инициативной группы для подписи и отправки. По дому «Верховина». На проведение работ по оборудованию отдельных выходов, владельцами квартир предоставлены документы на начало таких работ. Потому у ЖЭКа нет оснований для препятствования проведению работ. У ЖЭКа нет полномочий контролирующих органов. И разрешения ЖЭКом не выдаются. "
airmax78 написав:Я очень плотно сейчас общаюсь с юристом УК, обслуживающей оооочень крупный ЖК. Он грит - этаПЦ. По закону, они не могут наложить арест и обратить взыскание на квартиру должника, даже если выиграли суд о взыскании с должника задолженности по платежам за обслуживание дома, если задолженность не превышает 100 минзарплат. А это 37000 грн. Т.е., грубо говоря, можно 3 года не платить за обслуживание и тебе ничего за это не будет.
Частные исполнители? Блокировка счетов? Нэ?
Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.
airmax78 написав:Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно по беспределу отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.
А че, не платишь, а давай тебе гранату в машину или окно... Это ж заставит заплатить? У Вас двойные стандарты, тут можно, а тут нельзя потому, что мне так нравится и удобно.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 05 лис, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Elensk написав:1. Локация. 2. Анализирую уровень цен на вторичку в ближайшем окружении. 3. Планировки. 4. ...- сторона света, - видовая. 5. Условия рассрочки.
Что я могу дополнить, к цитируемому посту. Покупать то, что лично тебе нравится. Если понравилось тебе, значит понравится и другому человеку - покупателю или арендатору. ...
Вот ! Вот она, сермяжная правда! (см. выделенное) Всю жизнь старался придерживался такого принципа. Единственное ограничение - сумма, которую мог потратить. Только я учитывал еще один фактор - наличие рядом платного паркинга.
airmax78 написав:Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно по беспределу отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.
А че, не платишь, а давай тебе гранату в машину или окно... Это ж заставит заплатить? У Вас двойные стандарты, тут можно, а тут нельзя потому, что мне так нравится и удобно.
А можна текст підписаного договору між власником квартири і УК з санкцією у вигляді гранати, я в свою чергу скан договору із санкцією "тушим світло".
Відповідь в діалозі на попередній сторінці. Люди заточені на те як обійти щоб іпашить як кому хочеться. Люблю Вас УКРАЇНЦІ.
Риторичне питання. Чому Ви всі стаєте людьми при перетині на виїзд митниці в Борисполі, і перестаєте ними бути відразу після прильоту назад...
Чухня. УК должна была выдать бумажку с требованием устранить незаконно установленное. С угрозой, после некой даты снести своими силами и выставить счет за работу. А так, скорее всего, никакой бумажки с обязательствами жилец не подписывал и законно с ним не поборешься. Ну давай, разгоняй конфликт. Дурной жилец завтра что-нибудь учудит со всем домом и что дальше.
airmax78 написав:Я очень плотно сейчас общаюсь с юристом УК, обслуживающей оооочень крупный ЖК. Он грит - этаПЦ. По закону, они не могут наложить арест и обратить взыскание на квартиру должника, даже если выиграли суд о взыскании с должника задолженности по платежам за обслуживание дома, если задолженность не превышает 100 минзарплат. А это 37000 грн. Т.е., грубо говоря, можно 3 года не платить за обслуживание и тебе ничего за это не будет.
Частные исполнители? Блокировка счетов? Нэ?
Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.
Браво. А кривоприпаркованным можно сразу стекла бить. По другому они же не понимают.
Відповідь в діалозі на попередній сторінці. Люди заточені на те як обійти щоб іпашить як кому хочеться. Люблю Вас УКРАЇНЦІ.
Риторичне питання. Чому Ви всі стаєте людьми при перетині на виїзд митниці в Борисполі, і перестаєте ними бути відразу після прильоту назад...
Чухня. УК должна была выдать бумажку с требованием устранить незаконно установленное. С угрозой, после некой даты снести своими силами и выставить счет за работу. А так, скорее всего, никакой бумажки с обязательствами жилец не подписывал и законно с ним не поборешься. Ну давай, разгоняй конфликт. Дурной жилец завтра что-нибудь учудит со всем домом и что дальше.
Вань, смішно, чесно. Мовчи. Було б чухнею вже були б давним давно засклені балкони цп і закладені/прорізані панорамні вікна в РТ.