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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25992600260126022603>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:33

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Для меня любой путь - ОК. Если УК готова действовать такими методами - двумя руками За. Но, почему-то, не все УК готовы этим заниматься. Почему? Потому что законы сейчас на стороне жлобов. Можно получить решение суда. Но потом его надо как-то исполнить. И с этим проблема. И вся эта история затягивается на годы. Поэтому отрубил от электричества и все ОК.

Еще раз, устранение одного нарушения, путем сознательного нарушения второго, это анархия и беспредел, от которого ВЫ так открещиваетесь и топите за соблюдение законов! :roll:

Я очень плотно сейчас общаюсь с юристом УК, обслуживающей оооочень крупный ЖК. Он грит - этаПЦ. По закону, они не могут наложить арест и обратить взыскание на квартиру должника, даже если выиграли суд о взыскании с должника задолженности по платежам за обслуживание дома, если задолженность не превышает 100 минзарплат. А это 37000 грн. Т.е., грубо говоря, можно 3 года не платить за обслуживание и тебе ничего за это не будет.


У них есть такая проблема, это новострои? Просто интересно, это же не хрущовки какие-то, с алкашами-нищебродами, с зассаными МОПами?
Из Патриотики по поводу выноса стен -
"Этот вопрос уже обсуждался неоднократно. Повторюсь, составлены акты фиксации нарушений, а также подготовлены обращения в гос. органы, обращения переданы членам инициативной группы для подписи и отправки.
По дому «Верховина». На проведение работ по оборудованию отдельных выходов, владельцами квартир предоставлены документы на начало таких работ. Потому у ЖЭКа нет оснований для препятствования проведению работ.
У ЖЭКа нет полномочий контролирующих органов. И разрешения ЖЭКом не выдаются. "
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:рямий договір з постачальником послуг передбачає користування постачальником інфраструктури будинку:-). Тому все по закону.

Только ответственность постачальника послуг заканчивается после электросчетчика!
Как-бы не по закону + инфраструктура будинку, это СОВМЕСТНАЯ собственность владельцев.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 05 лис, 2018 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:36

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Я очень плотно сейчас общаюсь с юристом УК, обслуживающей оооочень крупный ЖК. Он грит - этаПЦ. По закону, они не могут наложить арест и обратить взыскание на квартиру должника, даже если выиграли суд о взыскании с должника задолженности по платежам за обслуживание дома, если задолженность не превышает 100 минзарплат. А это 37000 грн. Т.е., грубо говоря, можно 3 года не платить за обслуживание и тебе ничего за это не будет.

Частные исполнители? Блокировка счетов? Нэ?

Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему у нас Ж.О.П.А?

Відповідь в діалозі на попередній сторінці. Люди заточені на те як обійти щоб іпашить як кому хочеться. Люблю Вас УКРАЇНЦІ.

Риторичне питання. Чому Ви всі стаєте людьми при перетині на виїзд митниці в Борисполі, і перестаєте ними бути відразу після прильоту назад...
Востаннє редагувалось Первый в Пон 05 лис, 2018 11:45, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:41

  airmax78 написав:Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно по беспределу отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.

А че, не платишь, а давай тебе гранату в машину или окно... Это ж заставит заплатить?
У Вас двойные стандарты, тут можно, а тут нельзя потому, что мне так нравится и удобно.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 05 лис, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:50

  Vlad442 написав:
  Elensk написав:1. Локация.
2. Анализирую уровень цен на вторичку в ближайшем окружении.
3. Планировки.
4. ...- сторона света, - видовая.
5. Условия рассрочки.

Что я могу дополнить, к цитируемому посту. Покупать то, что лично тебе нравится. Если понравилось тебе, значит понравится и другому человеку - покупателю или арендатору. ...

Вот ! Вот она, сермяжная правда! (см. выделенное)
Всю жизнь старался придерживался такого принципа. Единственное ограничение - сумма, которую мог потратить.
Только я учитывал еще один фактор - наличие рядом платного паркинга.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:54

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно по беспределу отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.

А че, не платишь, а давай тебе гранату в машину или окно... Это ж заставит заплатить?
У Вас двойные стандарты, тут можно, а тут нельзя потому, что мне так нравится и удобно.

А можна текст підписаного договору між власником квартири і УК з санкцією у вигляді гранати, я в свою чергу скан договору із санкцією "тушим світло".
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:55

  Первый написав:Почему у нас Ж.О.П.А?

Відповідь в діалозі на попередній сторінці. Люди заточені на те як обійти щоб іпашить як кому хочеться. Люблю Вас УКРАЇНЦІ.

Риторичне питання. Чому Ви всі стаєте людьми при перетині на виїзд митниці в Борисполі, і перестаєте ними бути відразу після прильоту назад...


Чухня. УК должна была выдать бумажку с требованием устранить незаконно установленное. С угрозой, после некой даты снести своими силами и выставить счет за работу.
А так, скорее всего, никакой бумажки с обязательствами жилец не подписывал и законно с ним не поборешься. Ну давай, разгоняй конфликт. Дурной жилец завтра что-нибудь учудит со всем домом и что дальше.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:58

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Я очень плотно сейчас общаюсь с юристом УК, обслуживающей оооочень крупный ЖК. Он грит - этаПЦ. По закону, они не могут наложить арест и обратить взыскание на квартиру должника, даже если выиграли суд о взыскании с должника задолженности по платежам за обслуживание дома, если задолженность не превышает 100 минзарплат. А это 37000 грн. Т.е., грубо говоря, можно 3 года не платить за обслуживание и тебе ничего за это не будет.

Частные исполнители? Блокировка счетов? Нэ?

Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.


Браво. А кривоприпаркованным можно сразу стекла бить. По другому они же не понимают.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:01

  vano80 написав:
  Первый написав:Почему у нас Ж.О.П.А?

Відповідь в діалозі на попередній сторінці. Люди заточені на те як обійти щоб іпашить як кому хочеться. Люблю Вас УКРАЇНЦІ.

Риторичне питання. Чому Ви всі стаєте людьми при перетині на виїзд митниці в Борисполі, і перестаєте ними бути відразу після прильоту назад...


Чухня. УК должна была выдать бумажку с требованием устранить незаконно установленное. С угрозой, после некой даты снести своими силами и выставить счет за работу.
А так, скорее всего, никакой бумажки с обязательствами жилец не подписывал и законно с ним не поборешься. Ну давай, разгоняй конфликт. Дурной жилец завтра что-нибудь учудит со всем домом и что дальше.


:mrgreen:
Вань, смішно, чесно.
Мовчи.
Було б чухнею вже були б давним давно засклені балкони цп і закладені/прорізані панорамні вікна в РТ.
Всім процвітання!
Первый
 
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