Я в шоке. Что правда? В цп и рт такие же (как написал Макс) уебаны как и в хрущах? Не может быть, там же другие люди совсем!!
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:03
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:12
Попробуйте в политехе. С тыльной стороны 1-го корпуса. В него можно посадить своих знакомых, которые будут весело выглядывать из рубки кочегара... ))))
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:13
Если Вы подписали в договоре с УК/ОСМД такой пункт "тушим світло", то лично Вам вполне законно могут и отключить.
Это из цикла при продаже пропишем драконовский пункт со штрафами, за изменение остекления или входной двери в квартиру в МОП.
А когда идет вопрос, а как подобрать, собственно, цветовую гамму стеклопакета если стеклопакет будет поврежден/треснет и тп, или фасад двери будет поврежден, допустим домушниками или аварийным вскрытием дверей... слышишь мычание и заверение НА СЛОВАХ, что все нормально и никто за это наказывать не будет, и никто еще не требовал вносить подобные исключения и подробное описание допустимых отклонений, Вы тока подпишите... А потом мы Вам в любой момент выкатим штраф в 10% от стоимости, и требованием устранить за пару дней. Вот Вам и беспредел в договоре. Подписать подобное, это надо быть совсем безбашенными. Но ведь подписывают, и после этого даже меняют окна и двери на свои, а че в УК НА СЛОВАХ заверили, чо можно, хотя в договоре написано ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ...
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:16
Медицина. Мы же говорим о богатом пенсе.
Пенсионеру нельзя забираться далеко от хорошей неотоложки. Чтобы скорая (желательно наличие частной) или родственники на машине за 10 минут могли довезти. Это важней, чем природа-рыбалка. Чтобы можно было качественно обследоваться по месту, чтобы было оборудование и специалисты.
Поэтому мелкие города не вариант. Если Украина, то минимум областной центр.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:17
Там и уе6анов по-меньше, и другая УК. По факту: чем дешевле квартиры в доме - тем в нем больше уе6анов.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:19
vano80
В мене є надія що тебе з Миколою можна виправити, і Ви замість того щоб думати як обійти закони і правила добросусідства і уіпашити будинок, будете думати як зберегти сумісні власність.
Мені дуже приємно дивитися на такий хрущик і Я чесно радію за його мешканців.
Але Я розумію, що Микола з Ваньою знайдуть 350 можливостей його покращити. Вані не сподобається колір рам, захоче коричневий, Миколі не сподобається їх кількість, і відсутність виносу на 50 см....
Але буде УК, яка відповідно до договору потушить світло. Макс на це подивиться, й подумає що у нього достатньо утеплення і іпашить фасад не буде...
Всім процвітання!
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:20
Как голосеево закончите ремонтировать и станете там жить, как бы прозрение не наступило внезапно, от их количества в доме.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 05 лис, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Добро должно быть с кулаками.
С волками жить - по волчьи выть.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:22
Т.е. Вы предлагаете, как уже писалось выше, за неправильную парковку, бить стекла, резать шины, а че добро должно быть с кулаками...
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:22
Да. Можно было бы просто сжечь. Но есть опасность, что от взрыва бензобака кто-то пострадает или стекла в домах повылетают.
Народ наш только грубую силу понимает. Больше ничего.
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