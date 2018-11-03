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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2600260126022603>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:03

  Первый написав:
:mrgreen:
Вань, смішно, чесно.
Мовчи.
Було б чухнею вже були б давним давно засклені балкони цп і закладені/прорізані панорамні вікна в РТ.


Я в шоке. Что правда? В цп и рт такие же (как написал Макс) уебаны как и в хрущах? Не может быть, там же другие люди совсем!! :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:12

  kingkongovets написав:нужен совет, джентльмены
в рамках субботнего офтопа - где лучше всего снять паровоз? я считаю на петровском и жд мостах, но может есть и еще предложения?

Попробуйте в политехе. С тыльной стороны 1-го корпуса. В него можно посадить своих знакомых, которые будут весело выглядывать из рубки кочегара... ))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:13

  Первый написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно по беспределу отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.

А че, не платишь, а давай тебе гранату в машину или окно... Это ж заставит заплатить?
У Вас двойные стандарты, тут можно, а тут нельзя потому, что мне так нравится и удобно.

А можна текст підписаного договору між власником квартири і УК з санкцією у вигляді гранати, я в свою чергу скан договору із санкцією "тушим світло".

Если Вы подписали в договоре с УК/ОСМД такой пункт "тушим світло", то лично Вам вполне законно могут и отключить. :lol:

Это из цикла при продаже пропишем драконовский пункт со штрафами, за изменение остекления или входной двери в квартиру в МОП.
А когда идет вопрос, а как подобрать, собственно, цветовую гамму стеклопакета если стеклопакет будет поврежден/треснет и тп, или фасад двери будет поврежден, допустим домушниками или аварийным вскрытием дверей... слышишь мычание и заверение НА СЛОВАХ, что все нормально и никто за это наказывать не будет, и никто еще не требовал вносить подобные исключения и подробное описание допустимых отклонений, Вы тока подпишите... А потом мы Вам в любой момент выкатим штраф в 10% от стоимости, и требованием устранить за пару дней. Вот Вам и беспредел в договоре. Подписать подобное, это надо быть совсем безбашенными. Но ведь подписывают, и после этого даже меняют окна и двери на свои, а че в УК НА СЛОВАХ заверили, чо можно, хотя в договоре написано ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:16

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Если молодой, богатый и продвинутый пенс без обязательств, то Турция, Болгария или Израиль.

А чего Израиль?

Медицина. Мы же говорим о богатом пенсе.
Пенсионеру нельзя забираться далеко от хорошей неотоложки. Чтобы скорая (желательно наличие частной) или родственники на машине за 10 минут могли довезти. Это важней, чем природа-рыбалка. Чтобы можно было качественно обследоваться по месту, чтобы было оборудование и специалисты.
Поэтому мелкие города не вариант. Если Украина, то минимум областной центр.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:17

  vano80 написав:
  Первый написав:
:mrgreen:
Вань, смішно, чесно.
Мовчи.
Було б чухнею вже були б давним давно засклені балкони цп і закладені/прорізані панорамні вікна в РТ.


Я в шоке. Что правда? В цп и рт такие же (как написал Макс) уебаны как и в хрущах? Не может быть, там же другие люди совсем!! :D

Там и уе6анов по-меньше, и другая УК. По факту: чем дешевле квартиры в доме - тем в нем больше уе6анов.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:19

vano80

В мене є надія що тебе з Миколою можна виправити, і Ви замість того щоб думати як обійти закони і правила добросусідства і уіпашити будинок, будете думати як зберегти сумісні власність.

Мені дуже приємно дивитися на такий хрущик і Я чесно радію за його мешканців.

Зображення


Але Я розумію, що Микола з Ваньою знайдуть 350 можливостей його покращити. Вані не сподобається колір рам, захоче коричневий, Миколі не сподобається їх кількість, і відсутність виносу на 50 см....


Але буде УК, яка відповідно до договору потушить світло. Макс на це подивиться, й подумає що у нього достатньо утеплення і іпашить фасад не буде...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:20

  airmax78 написав:Там и уе6анов по-меньше, и другая УК. По факту: чем дешевле квартиры в доме - тем в нем больше уе6анов.

Как голосеево закончите ремонтировать и станете там жить, как бы прозрение не наступило внезапно, от их количества в доме. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 05 лис, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Еще раз, устранение одного нарушения, путем сознательного нарушения второго, это анархия и беспредел, от которого ВЫ так открещиваетесь и топите за соблюдение законов!

Добро должно быть с кулаками.
С волками жить - по волчьи выть.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:22

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Еще раз, устранение одного нарушения, путем сознательного нарушения второго, это анархия и беспредел, от которого ВЫ так открещиваетесь и топите за соблюдение законов!

Добро должно быть с кулаками.
С волками жить - по волчьи выть.

Т.е. Вы предлагаете, как уже писалось выше, за неправильную парковку, бить стекла, резать шины, а че добро должно быть с кулаками... :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:22

  vano80 написав:
  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:Частные исполнители? Блокировка счетов? Нэ?

Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.


Браво. А кривоприпаркованным можно сразу стекла бить. По другому они же не понимают.

Да. Можно было бы просто сжечь. Но есть опасность, что от взрыва бензобака кто-то пострадает или стекла в домах повылетают.
Народ наш только грубую силу понимает. Больше ничего.
airmax78
 
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