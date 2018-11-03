Додано: Пон 05 лис, 2018 12:13

Первый написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав: Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно по беспределу отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить. Микола, вы когда-нибудь этим занимались сами? Вы представляете сколько стоит эта работа? И нах так морочить себе голову, если можно по беспределу отрубать уе6анам э/э и они сразу начинают платить.

А че, не платишь, а давай тебе гранату в машину или окно... Это ж заставит заплатить?

У Вас двойные стандарты, тут можно, а тут нельзя потому, что мне так нравится и удобно. А че, не платишь, а давай тебе гранату в машину или окно... Это ж заставит заплатить?У Вас двойные стандарты, тут можно, а тут нельзя потому, что мне так нравится и удобно.

А можна текст підписаного договору між власником квартири і УК з санкцією у вигляді гранати, я в свою чергу скан договору із санкцією "тушим світло". А можна текст підписаного договору між власником квартири і УК з санкцією у вигляді гранати, я в свою чергу скан договору із санкцією "тушим світло".

Если Вы подписали в договоре с УК/ОСМД такой пункт "тушим світло", то лично Вам вполне законно могут и отключить.Это из цикла при продаже пропишем драконовский пункт со штрафами, за изменение остекления или входной двери в квартиру в МОП.А когда идет вопрос, а как подобрать, собственно, цветовую гамму стеклопакета если стеклопакет будет поврежден/треснет и тп, или фасад двери будет поврежден, допустим домушниками или аварийным вскрытием дверей... слышишь мычание и заверение НА СЛОВАХ, что все нормально и никто за это наказывать не будет, и никто еще не требовал вносить подобные исключения и подробное описание допустимых отклонений, Вы тока подпишите... А потом мы Вам в любой момент выкатим штраф в 10% от стоимости, и требованием устранить за пару дней. Вот Вам и беспредел в договоре. Подписать подобное, это надо быть совсем безбашенными. Но ведь подписывают, и после этого даже меняют окна и двери на свои, а че в УК НА СЛОВАХ заверили, чо можно, хотя в договоре написано ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ...