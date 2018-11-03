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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2600260126022603

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:26

  airmax78 написав:Народ наш только грубую силу понимает. Больше ничего.

а вы с первым здесь, типа, пастыри...
смешные такие
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:27

  airmax78 написав:Народ наш только грубую силу понимает. Больше ничего.


это да
но применив ее вы сами выходите из правового поля
вы уверены шо к этому готовы?
вот лично вы? :mrgreen:

воинственный ботан - зрелище довольно комичное :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 05 лис, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:28

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Еще раз, устранение одного нарушения, путем сознательного нарушения второго, это анархия и беспредел, от которого ВЫ так открещиваетесь и топите за соблюдение законов!

Добро должно быть с кулаками.
С волками жить - по волчьи выть.

Т.е. Вы предлагаете, как уже писалось выше, за неправильную парковку, бить стекла, резать шины, а че добро должно быть с кулаками... :roll:

Где-то так.
Смотрите, государственная система не работает должным образом. Если позвонить в полицию по поводу парковке на газоне, через полчаса эвакуатор не приедет. Что делать? Терпеть? Или самоорганизовываться для того, чтобы взять на себя некоторые функции слабого государства и не допустить анархии?
Если к вашей девушке на улице пьяный отморозок будет в сумку лезть, вы тоже будете говорить "извините, прекратите" и 10-ый раз набирать полицию?
В игноре всего одна обезьяна.
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