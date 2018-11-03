а вы с первым здесь, типа, пастыри...
смешные такие
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:26
а вы с первым здесь, типа, пастыри...
смешные такие
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:27
это да
но применив ее вы сами выходите из правового поля
вы уверены шо к этому готовы?
вот лично вы?
воинственный ботан - зрелище довольно комичное
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 05 лис, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:28
Где-то так.
Смотрите, государственная система не работает должным образом. Если позвонить в полицию по поводу парковке на газоне, через полчаса эвакуатор не приедет. Что делать? Терпеть? Или самоорганизовываться для того, чтобы взять на себя некоторые функции слабого государства и не допустить анархии?
Если к вашей девушке на улице пьяный отморозок будет в сумку лезть, вы тоже будете говорить "извините, прекратите" и 10-ый раз набирать полицию?
В игноре всего одна обезьяна.
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