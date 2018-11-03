а вы с первым здесь, типа, пастыри...
смешные такие
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:26
а вы с первым здесь, типа, пастыри...
смешные такие
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:27
это да
но применив ее вы сами выходите из правового поля
вы уверены шо к этому готовы?
вот лично вы?
воинственный ботан - зрелище довольно комичное
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 05 лис, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:28
Где-то так.
Смотрите, государственная система не работает должным образом. Если позвонить в полицию по поводу парковке на газоне, через полчаса эвакуатор не приедет. Что делать? Терпеть? Или самоорганизовываться для того, чтобы взять на себя некоторые функции слабого государства и не допустить анархии?
Если к вашей девушке на улице пьяный отморозок будет в сумку лезть, вы тоже будете говорить "извините, прекратите" и 10-ый раз набирать полицию?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:36
но, если вы его ударите, то, потенциально, станете преступником.
ибо границы необходимой обороны, скорее всего (согласно практике), нарушите.
потому "бить нельзя" (с)
это же касается и машин.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:36
А вы попробуйте, хоть раз, не пройти мимо, а позвонить в полицию, или остановить мимо проезжающий патруль, тут уже даже для "ленивых" приложение даже сделали для Киева
Или, когда видите дрон который летает над стратегическими объектами, типа складов, или объектов метрополитена, тоже молча будете наблюдать?
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:40
Тут опять манипуляция у Влада, Вы разграничивайте понятия, самооборона и нападение, бить стекла или жечь, как предлагает Макс, это уже преступление, самоборона - нет.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:51
важно не понятие, а наполнение.
тяжкие телесные повреждения или убийство при превышении мер необходимой обороны... написаны диссертации на тему, валом архаичной судебной практики не в пользу защищающегося.
в последнее время есть подвижки. вот недавно чувака оправдали за убийство вломившихся в дом грабителей.
но пока редкость, так что поменьше иллюзий.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:54
Сознаюсь в правонарушении, тем более срок давности уже истек.
Лет 10 назад один нехороший человек ставил прямо на пешеходной дорожке, ведущей к морю, своё авто. И людям, в том числе мамам с колясками, приходилось его обходить. Так этот нехороший человек делал два дня подряд, видимо шел загорать на пляж, на третий день я взял кирпич и, осмотревшись по сторонам, разбил на авто лобовое стекло, больше он там авто не ставил.
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:11
Я погоджусь з тим що виглядає смішно обження рукастого українця удосконалити за власним смаком фасад і мопи багатоквартирного будинку.
Проте Я впевнений, що доживемо до того часу, коли будемо відповідати хоча б на рівні поляків - що, засклити балкон у хрущівці? А навіщо?
Всім процвітання!
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:14
Ахахахаха А вы сами пробовали звонить в полицию? Я звонил несколько раз. Даже через несколько часов никто не приехал. И пока полиция без присутствия нарушителя ничего не может сделать - некому штраф выписывать.
Но бить стекла или поджигать - это перебор. Лучше смывка для краски. Работет бесшумно
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